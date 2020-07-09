新华国际时评：美对华技术封锁害人伤己

新华社纽约7月9日电 题：美对华技术封锁害人伤己

新华社记者

美国执政当局近来以种种荒谬借口持续加码对华技术封锁。时间将会证明，这种扭曲的“操作”最终会伤到美国自己。

美国对华技术封锁正在变本加厉，不断升级。去年5月，美国将华为列入“实体清单”。今年5月，美国商务部产业安全局以“外国直接产品规则”的名义要求只要使用了美国的设备和技术，芯片企业就必须先得到美国许可才能向华为出售产品。美国联邦通信委员会近日则将华为和中兴通讯认定为“国家安全威胁”，禁止美国国内电信运营商将政府补贴资金用于采购这两家中国企业的设备。

随后美国又进一步扩大对华科技限制领域，对到美国留学和交流的学生学者的签证采取限制措施，并加大了对在美高科技领域工作的华人科学家的调查力度。更过分的是，美国还四处游说甚至威胁其他国家和地区，阻吓他们与华为在5G上的合作，限制对华为等中国企业的高技术设备和关键零部件供应，试图在全球构筑对华科技封锁网，阻碍中国高新技术产业的发展步伐。

美国把中国公司产品对国家安全构成威胁当成采取限制措施的借口，不但站不住脚，而且是贼喊捉贼。其对中国公司的指责一直停留在莫须有的层面，未曾拿出任何有说服力的证据。反倒是已有无数证据表明美国利用其科技优势窃取全球信息，就连盟友国家的领导人也不放过。

美国对华技术限制的目的很明显，即打压任何可能挑战美国技术领先优势的外国企业，必要时可以不择手段。2013年，美国以商业贿赂的罪名直接“拆”了世界500强企业阿尔斯通公司，就因为它威胁到通用等同行业美国公司的技术优势。回顾过去几十年的科技发展史，类似被美国打压的例子不胜枚举。

无疑，美国的一系列举动将对华为等中国企业的正常运转和业务开展产生重大影响，破坏运转多年的全球供应链和产业分工，猝不及防的断供、切割等行为会给中国高科技企业造成相当程度的损害。

但同时也要看到，美方的举措会伤及供应链上所有企业，包括美国企业。波士顿咨询最新发布的报告显示，如果美国完全禁止半导体公司向中国出口从而造成技术脱钩，美国半导体企业将在未来三到五年内丢掉全球18%的市场份额和37%的营收。即使维持现有已经生效的对华限制措施，美国企业也将丢掉8%的全球市场份额和16%的营收。国际贸易律师道格·雅各布森接受美国全国广播公司采访时说，美国的限制措施“对美国公司的负面影响将远远大于华为，因为华为会开发自己的供应链。最终华为会找到替代选项。”

中国坚决反对美方对中国企业的无理打压，本着全球化下分工合作的精神寻求妥善解决方案。经济学家安德鲁·波克接受《石英》新闻网站采访时说：“我认为，把华为列入实体清单加速了中国的技术崛起。最终会证明我们激发了中国，这不会杀死华为，结果恰好相反。”

拥有14亿人口的中国无论对哪个行业来说都是不可忽视的巨大市场，对高技术行业尤其如此。美方不惜冒着失去中国市场的风险，一味偏执行事，最终的结果只能是害人伤己。

(责编：于洋、燕勐)