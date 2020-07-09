世贸组织新总干事提名结束 8人参与角逐

新华社日内瓦7月8日电（记者凌馨）世界贸易组织新任总干事提名工作8日结束。继墨西哥、尼日利亚、埃及、摩尔多瓦和韩国之后，肯尼亚、沙特阿拉伯和英国当天分别提交本国候选人名单，世贸组织总干事候选人升至8人。

当天，肯尼亚提名体育文化部长阿明娜·穆罕默德参选世贸组织总干事。英国当天提名前国际贸易大臣利亚姆·福克斯参选。沙特阿拉伯提名人选是前经济和计划大臣穆罕默德·图韦杰里。

此前得到提名的候选人有墨西哥贸易官员赫苏斯·塞亚德、尼日利亚经济学家恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉、埃及法律专家哈米德·马姆杜、摩尔多瓦前外交部长图多尔·乌里扬诺夫斯基及韩国产业通商资源部通商交涉本部长俞明希。

世贸组织现任总干事阿泽维多5月宣布将于8月31日正式离任，提前一年结束任期。新任总干事遴选程序6月8日正式启动。根据世贸组织规定，总干事遴选程序分为三个阶段：在提名阶段，世贸组织成员提名各自候选人；在随后的竞选阶段，被提名候选人与世贸组织成员见面，就与该组织相关的议题陈述观点，并接受成员提问；最后，总理事会将与成员协商，缩小候选人范围，并最终做出人选任命决定。

据世贸组织官网，总干事候选人将在本月15日至17日举行的总理事会特别会议上与成员见面。

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