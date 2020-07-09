日籍演员在中国：我可以实现国际电影梦

人民网北京7月9日电（赵雯博、瓦利德）“中国人和日本人能做朋友吗？”

“那当然了。即使刚开始你们不是朋友，但在接触的过程中，如果他对你好，你就会喜欢他，你喜欢他也就会喜欢他的国家。”

近日，人民网记者专访了日籍演员涩谷天马，听他讲述了自己追逐梦想，并让梦想在中国开花结果的历程。这是在采访过程中，他留给我印象最深的一段对话。

少年追梦，赴美留学

涩谷天马（Tenma Shibuya），1969年出生于日本埼玉县，是中国大陆地区最有名的日籍演员之一。

涩谷天马（受访者供图）

“小时候，曾经梦想着能成为一名活跃在国际舞台上的记者。于是，高中毕业后打了一年多的工，攒好学费，就去了美国留学。”但是在美国快两年的时候，因为母亲生病，带去的钱也越来越少，涩谷天马决定先回日本。“想一边照顾妈妈，一边为继续去美国留学做准备”。

可是回国后，涩谷在打工的时候不小心弄伤了腰，因此不得不将所有计划暂时搁浅。“就这样，6年过去了。我开始重新思考‘自己内心真正想干什么’？是去留学、当记者、是要做活跃在国际舞台的工作。除此之外，现在想做什么？现在能做到的事情是什么？”他说，自己得到的答案是：演员。

放弃美国，去中国

于是涩谷天马开始学习表演，并从参加话剧演出开始，开启了他的演员之路。

“就这样十年过去了，却一直都没有去海外的机会。也就是说，我从小的梦想一直没有实现，就有些着急了。要不就去海外看看吧。能不能成名不重要，先找找机会，因为我本来想做的事情就是这个。”

可是，去哪里呢？

“去美国好莱坞？但是我知道，对美国人来说，一个亚洲演员，你可以去演中国人、日本人、韩国人，只要是亚洲角色对他们来说没有差别。因为你是亚洲面孔。”

那么美国以外，哪里合适呢？

在中国电影博物馆，涩谷天马向记者介绍，《少林寺》在日本曾是一部特别火的电影。

“当时在日本，香港的功夫电影非常火。李小龙、成龙、李连杰都是小男孩们心中的偶像，所以作为一个日本人，香港对我来说比较熟悉。又考虑到，香港已经回归中国，以后香港人也开始说普通话。所以，如果我先学会普通话，那以后就在全中国，包括香港和台湾，甚至东南亚都可以用汉语。而且，全世界哪里都有华人。所以，如果我既会英语又会中文，那与世界1/3以上的人都可以沟通。而且当时中国开始发展，全世界都在关注中国。想到这里，我内心很激动，这不正是国际化吗？所以最终选择来到中国大陆。”

来中国之前，涩谷天马开始学习中文，而当时的中文老师是个北京人。“北京人，当然推荐说‘你去北京，北京好’，因为每个人对自己的家乡都比较有自豪感嘛。然后我就来了北京。一转眼已经十三年了”，涩谷天马笑着说。

实现国际梦，中国留住了我

“十三年前中国不像现在这样方便，没有智能手机也没有微信，那时候，我走到哪里总是带着词典。2006年来到中国后，前3年只接过两三部戏，还都是一个星期左右就能拍完的小戏。直到2008年遇到电影《叶问》。”

涩谷天马在《叶问1》中饰演佐藤队长。（受访者供图）

“中国变化得非常快。前些年只有外国剧组来中国拍戏的时候，才有机会跟其他国家合作。现在完全不一样了，中国很大、市场也很大。中国的电影也越来越国际化。现在拍摄时会请来很多美国、欧洲的知名演员，甚至剧组里也有很多外籍的工作人员。这样国际化的合作的机会比在日本多的多。所以，要问我为什么一直坚持在中国做演员？这是个很重要的原因。”

“随着拍的戏越来越多，渐渐地我的知名度也越来越高，好多中国老百姓，我称他们“朋友”，我的中国朋友们，虽然没有见过面，他们通过互联网经常会发信息鼓励我，这让我特别感动，给与了我很大的勇气。这也是另外一个我在中国坚持下来的原因。”

诠释角色，“坏人也有坏的道理”

在中国出演了50多部电视及电影作品的涩谷天马，其中90%都是饰演“坏人”，也就是反派角色。

2010年，涩谷天马在谍战剧《借枪》中饰演日本宪兵队长加藤敬二。（受访者供图）

“一个角色并没有好人和坏人的区别，我的目标在于怎样才能把角色演得立体、真实。”涩谷天马认为，不能因为是反面角色就刻意丑化人物角色，“因为，‘坏人’本身可能并不觉得自己是坏人，可能还认为自己是好人。每一个‘坏人’有他坏的道理，而这个道理一定要合理、一定要符合逻辑。这样才能把角色诠释得更加真实。所以，怎么让角色有道理、有逻辑，这是我最关注的事情。”

出演这些反面角色，回到日本后会不会引起本国同胞的不满？“其实，很多中国朋友都问我，尤其是第一次见面的时候就会问：‘涩谷，你回国的时候没事吗？’其实没事，完全没事。因为我是演员”，涩谷笑着说。

“出演过的一些电影、电视剧有些在日本上映。所以有一些日本人认识我，他们也有机会看到我演的是反派角色，尤其日本军官、日本兵。可能有一些日本人对于同胞，就是日本演员在外边演一些反派角色感到不愉快。但是，我觉得这样的人非常少，我的私生活也完全没有受到影响。”

2015年，涩谷天马出演纪念反法西斯胜利70周年的3D抗战题材影片《大轰炸》。（受访者供图）

他还风趣地说：“我还收到好多日本和中国之外的观众发来的信息说：‘涩谷先生，我觉得你是一个非常好的演员，因为我讨厌你’”。

中国人和日本人都能做朋友吗？

“那当然了，我有很多中国朋友。”

“你看在日本最多的外国人就是中国人，有将近100万。我刚到中国的时候，在大学里面留学，那时候的汉语班里的日本人，除了20来岁年轻人以外，都是60多岁的。他们都是退休之后来中国留学学习的。”

涩谷天马（受访者供图）

来华多年，涩谷天马交了不少中国朋友。不仅如此，他还在东京建立了一个中日文化交流的非盈利团体。

“我06年到中国， 09年在日本东京建立了一个NPO非盈利文化交流组织。主要做中国和日本间的文化交流活动。因为来中国后，我发现好多中国人对日本的文化很感兴趣，日本的茶道、剑道、古典舞蹈，还有日本的动漫、化妆、服装等等。建立这样一个组织，是想给大家提供一个渠道和平台。反过来，我们给日本的老百姓开汉语学习班，提供免费的教室等等。”

2013年组织的中日插花交流活动。（受访者供图）

“我觉得这样的活动非常有意义。不同的语言，不同的文化，但是如果双方有同一个爱好，就很容易建立友好的关系。比如，你是个中国人，我是个日本人，我们都爱看动漫，那我俩就很容易做朋友，还能加深对对方国家的理解。虽然我是当中的志愿者，但是我个人获得的东西也真的不少。”

他还举了一个例子。“日本人其实很有意思，如果你是中国人，给日本人亲手包一顿饺子，他们会很高兴，心里会感动。因为一般的日本老百姓都没吃过地道的中国饺子。就是这么简单。”

从一双筷子看中日文化的异同

涩谷天马跟记者说，虽然小时候在课本里学了不少关于中国的知识，来中国之前也查了不少相关的资料，但是亲自来到中国，感觉真的不一样。

“比如筷子。中国人用筷子，日本人也用筷子，但其实是不一样的。中国的筷子前端很粗，但日本筷子的前端特别细。为什么呢？因为日本四周都是大海，吃鱼比较多，所以筷子前端一定要细，这样吃鱼才会方便。所以日本人在中国用筷子夹豆子之类的小东西时会感觉非常不方便。这样小的区别，要不是亲自来中国，连想都想不到。”

受访者供图

“所以我觉得，中国和日本的区别，就像筷子的差异，看起来像但大不相同。”

关于中日文化的相同点，涩谷天马说：“非常多。因为我觉得日本这边的传统文化，大部分都是从中国传过去的，最多的还是唐代的时候。当中国游客去日本时，地名呀菜单大概都能看得懂。日本人也是，因为看得懂汉字，刚来中国的日本人也常常会被误会汉语水平很高。”

关于抗日剧，涩谷怎么看？

在中国电影博物馆，走到《一盘没下完的棋》的展板前，涩谷天马激动的说，“我对这部电影很熟，这是中日合拍的第一部电影。”《一盘没下完的棋》是1972年中日恢复邦交后第一次合作拍摄的电影，中日双方共同编剧、共同导演、联合演出。

“我是和平主义者。”

“出演的日本兵之类的反派角色，是以二战为背景，为了角色我查了很多资料，所以可能会比一般日本老百姓更加了解当时的情况。我认为对于历史，首先要尊重和理解。我希望中日两国能保持友好的关系，这样才能做我自己最喜欢的事情，就是文化、艺术活动。从我的角度看，如果这两个国家保持友好的话，也会在演艺这方面提供出更多的资源和合作机会。”

涩谷说：“我的愿望是，有一天可以自己拍一部中日合作的电影。”

(责编：崔越、杨牧)