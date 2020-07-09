人民网>>国际

日籍演员在中国：我可以实现国际电影梦

2020年07月09日10:48  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京7月9日电（赵雯博、瓦利德）“中国人和日本人能做朋友吗？”

“那当然了。即使刚开始你们不是朋友，但在接触的过程中，如果他对你好，你就会喜欢他，你喜欢他也就会喜欢他的国家。”

近日，人民网记者专访了日籍演员涩谷天马，听他讲述了自己追逐梦想，并让梦想在中国开花结果的历程。这是在采访过程中，他留给我印象最深的一段对话。

少年追梦，赴美留学

涩谷天马（Tenma Shibuya），1969年出生于日本埼玉县，是中国大陆地区最有名的日籍演员之一。

涩谷天马（受访者供图）

“小时候，曾经梦想着能成为一名活跃在国际舞台上的记者。于是，高中毕业后打了一年多的工，攒好学费，就去了美国留学。”但是在美国快两年的时候，因为母亲生病，带去的钱也越来越少，涩谷天马决定先回日本。“想一边照顾妈妈，一边为继续去美国留学做准备”。

可是回国后，涩谷在打工的时候不小心弄伤了腰，因此不得不将所有计划暂时搁浅。“就这样，6年过去了。我开始重新思考‘自己内心真正想干什么’？是去留学、当记者、是要做活跃在国际舞台的工作。除此之外，现在想做什么？现在能做到的事情是什么？”他说，自己得到的答案是：演员。

放弃美国，去中国

于是涩谷天马开始学习表演，并从参加话剧演出开始，开启了他的演员之路。

“就这样十年过去了，却一直都没有去海外的机会。也就是说，我从小的梦想一直没有实现，就有些着急了。要不就去海外看看吧。能不能成名不重要，先找找机会，因为我本来想做的事情就是这个。”

可是，去哪里呢？

“去美国好莱坞？但是我知道，对美国人来说，一个亚洲演员，你可以去演中国人、日本人、韩国人，只要是亚洲角色对他们来说没有差别。因为你是亚洲面孔。”

那么美国以外，哪里合适呢？

在中国电影博物馆，涩谷天马向记者介绍，《少林寺》在日本曾是一部特别火的电影。

“当时在日本，香港的功夫电影非常火。李小龙、成龙、李连杰都是小男孩们心中的偶像，所以作为一个日本人，香港对我来说比较熟悉。又考虑到，香港已经回归中国，以后香港人也开始说普通话。所以，如果我先学会普通话，那以后就在全中国，包括香港和台湾，甚至东南亚都可以用汉语。而且，全世界哪里都有华人。所以，如果我既会英语又会中文，那与世界1/3以上的人都可以沟通。而且当时中国开始发展，全世界都在关注中国。想到这里，我内心很激动，这不正是国际化吗？所以最终选择来到中国大陆。”

来中国之前，涩谷天马开始学习中文，而当时的中文老师是个北京人。“北京人，当然推荐说‘你去北京，北京好’，因为每个人对自己的家乡都比较有自豪感嘛。然后我就来了北京。一转眼已经十三年了”，涩谷天马笑着说。

实现国际梦，中国留住了我

“十三年前中国不像现在这样方便，没有智能手机也没有微信，那时候，我走到哪里总是带着词典。2006年来到中国后，前3年只接过两三部戏，还都是一个星期左右就能拍完的小戏。直到2008年遇到电影《叶问》。”

涩谷天马在《叶问1》中饰演佐藤队长。（受访者供图）

“中国变化得非常快。前些年只有外国剧组来中国拍戏的时候，才有机会跟其他国家合作。现在完全不一样了，中国很大、市场也很大。中国的电影也越来越国际化。现在拍摄时会请来很多美国、欧洲的知名演员，甚至剧组里也有很多外籍的工作人员。这样国际化的合作的机会比在日本多的多。所以，要问我为什么一直坚持在中国做演员？这是个很重要的原因。”

“随着拍的戏越来越多，渐渐地我的知名度也越来越高，好多中国老百姓，我称他们“朋友”，我的中国朋友们，虽然没有见过面，他们通过互联网经常会发信息鼓励我，这让我特别感动，给与了我很大的勇气。这也是另外一个我在中国坚持下来的原因。”

诠释角色，“坏人也有坏的道理”

在中国出演了50多部电视及电影作品的涩谷天马，其中90%都是饰演“坏人”，也就是反派角色。

2010年，涩谷天马在谍战剧《借枪》中饰演日本宪兵队长加藤敬二。（受访者供图）

“一个角色并没有好人和坏人的区别，我的目标在于怎样才能把角色演得立体、真实。”涩谷天马认为，不能因为是反面角色就刻意丑化人物角色，“因为，‘坏人’本身可能并不觉得自己是坏人，可能还认为自己是好人。每一个‘坏人’有他坏的道理，而这个道理一定要合理、一定要符合逻辑。这样才能把角色诠释得更加真实。所以，怎么让角色有道理、有逻辑，这是我最关注的事情。”

出演这些反面角色，回到日本后会不会引起本国同胞的不满？“其实，很多中国朋友都问我，尤其是第一次见面的时候就会问：‘涩谷，你回国的时候没事吗？’其实没事，完全没事。因为我是演员”，涩谷笑着说。

“出演过的一些电影、电视剧有些在日本上映。所以有一些日本人认识我，他们也有机会看到我演的是反派角色，尤其日本军官、日本兵。可能有一些日本人对于同胞，就是日本演员在外边演一些反派角色感到不愉快。但是，我觉得这样的人非常少，我的私生活也完全没有受到影响。”

2015年，涩谷天马出演纪念反法西斯胜利70周年的3D抗战题材影片《大轰炸》。（受访者供图）

他还风趣地说：“我还收到好多日本和中国之外的观众发来的信息说：‘涩谷先生，我觉得你是一个非常好的演员，因为我讨厌你’”。

中国人和日本人都能做朋友吗？

“那当然了，我有很多中国朋友。”

“你看在日本最多的外国人就是中国人，有将近100万。我刚到中国的时候，在大学里面留学，那时候的汉语班里的日本人，除了20来岁年轻人以外，都是60多岁的。他们都是退休之后来中国留学学习的。”

涩谷天马（受访者供图）

来华多年，涩谷天马交了不少中国朋友。不仅如此，他还在东京建立了一个中日文化交流的非盈利团体。

“我06年到中国， 09年在日本东京建立了一个NPO非盈利文化交流组织。主要做中国和日本间的文化交流活动。因为来中国后，我发现好多中国人对日本的文化很感兴趣，日本的茶道、剑道、古典舞蹈，还有日本的动漫、化妆、服装等等。建立这样一个组织，是想给大家提供一个渠道和平台。反过来，我们给日本的老百姓开汉语学习班，提供免费的教室等等。”

2013年组织的中日插花交流活动。（受访者供图）

“我觉得这样的活动非常有意义。不同的语言，不同的文化，但是如果双方有同一个爱好，就很容易建立友好的关系。比如，你是个中国人，我是个日本人，我们都爱看动漫，那我俩就很容易做朋友，还能加深对对方国家的理解。虽然我是当中的志愿者，但是我个人获得的东西也真的不少。”

他还举了一个例子。“日本人其实很有意思，如果你是中国人，给日本人亲手包一顿饺子，他们会很高兴，心里会感动。因为一般的日本老百姓都没吃过地道的中国饺子。就是这么简单。”

从一双筷子看中日文化的异同

涩谷天马跟记者说，虽然小时候在课本里学了不少关于中国的知识，来中国之前也查了不少相关的资料，但是亲自来到中国，感觉真的不一样。

“比如筷子。中国人用筷子，日本人也用筷子，但其实是不一样的。中国的筷子前端很粗，但日本筷子的前端特别细。为什么呢？因为日本四周都是大海，吃鱼比较多，所以筷子前端一定要细，这样吃鱼才会方便。所以日本人在中国用筷子夹豆子之类的小东西时会感觉非常不方便。这样小的区别，要不是亲自来中国，连想都想不到。”

受访者供图

“所以我觉得，中国和日本的区别，就像筷子的差异，看起来像但大不相同。”

关于中日文化的相同点，涩谷天马说：“非常多。因为我觉得日本这边的传统文化，大部分都是从中国传过去的，最多的还是唐代的时候。当中国游客去日本时，地名呀菜单大概都能看得懂。日本人也是，因为看得懂汉字，刚来中国的日本人也常常会被误会汉语水平很高。”

关于抗日剧，涩谷怎么看？

在中国电影博物馆，走到《一盘没下完的棋》的展板前，涩谷天马激动的说，“我对这部电影很熟，这是中日合拍的第一部电影。”《一盘没下完的棋》是1972年中日恢复邦交后第一次合作拍摄的电影，中日双方共同编剧、共同导演、联合演出。

“我是和平主义者。”

“出演的日本兵之类的反派角色，是以二战为背景，为了角色我查了很多资料，所以可能会比一般日本老百姓更加了解当时的情况。我认为对于历史，首先要尊重和理解。我希望中日两国能保持友好的关系，这样才能做我自己最喜欢的事情，就是文化、艺术活动。从我的角度看，如果这两个国家保持友好的话，也会在演艺这方面提供出更多的资源和合作机会。”

涩谷说：“我的愿望是，有一天可以自己拍一部中日合作的电影。” 

(责编：崔越、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved