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王毅：建议中美一起捋出三份清单

2020年07月09日09:57  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 王毅国务委员9日在中美智库媒体论坛上发表致辞。就中美关系如何拨乱反正、重回正轨，王毅重点提出三点意见：首先，中美双方不应寻求改造对方，而应共同探索不同制度和文明和平共存之道。第二，中国的对美政策没有变化，我们仍愿本着善意和诚意发展中美关系。第三，要正确看待中美关系发展的历史经验，坚持走对话合作之路。以下为演讲全文：

守正不移，与时俱进

维护中美关系的正确方向

——王毅国务委员在中美智库媒体论坛上的致辞

（2020年7月9日，北京）

各位来宾，各位朋友：

大家好！

首先，我谨对本次论坛的召开表示热烈祝贺，并愿向长期致力于中美关系的各界人士表示敬意和感谢。我还要感谢基辛格博士对此次论坛的支持，每次同他对话，都让我感受到他对这个世界以及中美关系深入的战略思考。

今天的论坛十分重要。因为就在此时，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，各国人民生命受到严重威胁，世界经济陷入深度衰退，全球合作遭遇强劲逆流，单边霸凌行径大行其道，国际体系愈发面临失序的风险。

更令人警惕的是，中美关系这对世界上最重要的双边关系之一，也面临建交以来最严重的挑战。美方一些人，出于意识形态的偏见，正不遗余力地把中国渲染成对手甚至敌人，想方设法遏制中国的发展，不择手段阻碍中美之间的联系。下一步，中美关系这艘已经航行了四十多年的巨轮能否继续保持正确航向，不仅与两国人民利益密切相连，也关乎世界与人类的共同未来。

中美关系如何才能拨乱反正、重回正轨，真正实现长期健康稳定发展？我想重点谈三点意见：

首先，中美双方不应寻求改造对方，而应共同探索不同制度和文明和平共存之道。

每个国家所走的道路，都基于各自文化传统和历史积淀。中国坚持的中国特色社会主义道路，符合中国的国情需要，是中国人民自己的选择。实践已经证明，这条道路不仅使14亿中国人民摆脱了贫困落后，也让中华民族再次为人类进步事业作出了重大贡献。国际民调机构多次民意测验显示，中国人民对中国党和政府的支持都高居全球榜首。任何势力都没有资格去否定其他国家选择的道路，任何国家也都不会按照别人的好恶来改造自己的制度。归根到底，制度和道路是对还是错，应该由本国人民来决定。

近年来有种论调，称中国道路的成功将对西方造成冲击和威胁。这一说法既不是事实，我们也不认同。因为5000年文明孕育的中国从来没有侵略扩张的基因，我们不照搬外国模式，也不输出中国模式，从不要求别国复制中国的做法。2500年前的中国圣贤就主张：“万物并育而不相害，道并行而不相悖”。这是东方人的处世哲学，至今仍给世人以启迪。美国人民也历来把平等、包容、多元作为不懈追求。这个世界不应非黑即白，制度差异也不应导致零和。中国不会也不可能变成另一个美国。正确的态度是，彼此相互尊重、相互欣赏、相互借鉴、相互成就。改革开放以来，中国从发达国家学到了很多有益经验。同样，中国的一些成功做法也对许多国家解决当下的问题不无启发。在这个丰富多彩的世界中，中美虽然社会制度不同，但完全可以并行不悖，和平共存。

第二，中国的对美政策没有变化，我们仍愿本着善意和诚意发展中美关系。

随着中国的发展，有些美国朋友对中国怀有越来越多的疑虑甚至戒惧。在此我愿重申，中国从来无意挑战或取代美国，无意与美国全面对抗。我们最关心的是提高本国人民的福祉，最重视的是实现中华民族的复兴，最期待的是世界的和平稳定。为此，中国的对美政策保持着高度稳定性和连续性，愿意与美不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢，构建以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

而要实现这一目标，需要中美双方相向而行，需要各自尊重国际法和国际规则，需要开展平等的对话协商。美国不应指望一方面在全世界近乎疯狂地围追堵截中国、毫无底线地造谣污蔑中国、肆无忌惮地干涉中国内政，另一方面又要求中国在双边和全球事务中给予美方理解和支持。中国，作为一个独立自主国家，我们有权利维护自身的主权、安全和发展利益，有权利保卫中国人民艰苦奋斗获得的劳动成果，有权利拒绝任何对中国的霸凌和不公。

第三，要正确看待中美关系发展的历史经验，坚持走对话合作之路。

近来，美国国内有人提出，过去几十年的对华接触政策是失败了，美国在对华合作中吃亏了。这种说法既不尊重历史，也不符合事实。

中美两国二战时曾是并肩作战的盟友。上世纪70年代，双方在尊重彼此不同制度的前提下重新打开建交大门。两国对话合作走到今天，凝聚着几代人的政治智慧和不懈努力，也反映了两国关系发展的内在规律和必然趋势。

建交40年来，中美充分发挥互补优势，已经形成相互融合的利益共同体。中国的成功得益于对包括美国在内世界各国的开放合作，而中国的发展也为美国提供了持续增长的动力和巨大的市场空间。从处理地区热点问题到反恐、防扩散，从应对国际金融危机到疾病防控，中美合作已经办成了很多有利于双方、有利于世界的大事。

有人说，中美关系已回不到过去，但这并不意味着可以无视历史另起炉灶，更不意味着可以不顾实际强行脱钩。而是应当继往开来，与时俱进。大家可能注意到，即使在当前疫情冲击下，74%的美国在华企业仍表示计划扩大对华投资，191个农业团体联名致信美国总统呼吁继续执行第一阶段经贸协议，多所美国大学公开支持加强中美教育交流，多国领导人也呼吁中美加强沟通对话、避免对抗分裂。这些都是中美双方应当倾听的声音，更是两国共同努力的方向。

各位朋友，

习近平主席多次强调：我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏。只要双方都有改善和发展中美关系的积极意愿，我们就能够推动中美关系走出困境，重回正轨。我在这里提出三点建议，供大家参考：

一是激活和开放所有对话渠道。当前美国的对华政策基于缺乏事实依据的战略误判，充满情绪化的宣泄和麦卡锡式的偏执。美方对中国的无端猜忌已经到了杯弓蛇影、草木皆兵的地步。似乎每一项中国投资都包含政治目的，每一位留学人员都带有间谍背景，每一项合作倡议都别有所图。如果美国如此缺乏自信、开放和包容，人为制造各种“中国威胁”，最终很可能导致“自我实现的预言”。

只有交流才能阻止谎言，只有对话才能避免误判。抹黑别人证明不了自己的清白，一味指责解决不了任何问题。我愿重申，中方对话的大门是敞开的。只要美方愿意，我们随时可以恢复和重启各层级、各领域的对话机制。任何问题都可以拿到桌面上来谈，任何分歧都可以通过对话寻求妥善处理。同时，只要美方不设限，我们也愿积极推动两国各部门、各地方、各领域的交流互动，让两国人民更加相互了解、彼此认知。

二是梳理和商定交往的清单。中美之间各种问题相互交织，错综复杂，双方可以一起坐下来把问题捋一捋，形成三份清单：第一份是合作清单，把中美在双边领域及全球事务中需要而且能够合作的事项明确下来，这份单子越长越好，而且不应受到其他问题的干扰；第二份是对话清单，把双方尽管存在分歧但有望通过对话寻求解决的问题列出来，尽快纳入现存的对话机制和平台；第三份是管控清单，把少数难以达成一致的难题找出来，本着求同存异的精神搁置并管控好，尽可能减少对两国关系的冲击和破坏。对于这三份清单，两国的智库可以先行研究。

三是聚焦和展开抗疫合作。没有什么比生命更宝贵，没有什么比救人更紧迫。我们对美国人民在疫情中遭受的不幸深表同情，已经向美国提供了数量庞大的急需医疗物资。疫情当前，合作为先。我们愿同美方分享防控信息和抗疫经验，在诊疗方案、疫苗研发乃至经济复苏等领域开展更加广泛深入的交流。而美方应当立即停止将疫情政治化、把病毒标签化，并与中方一道推动全球抗疫合作，共同挽救这个世界上更多的生命，共同担负起两个主要大国应当承担的国际责任。

各位朋友，

中国有句古话，“行之力则知愈进，知之深则行愈达”。作为世界上至关重要的一组双边关系，中美关系有待发出更多的积极信息，释放更多的正能量。希望美方构建更为客观冷静的对华认知，制定更为理性务实的对华政策。这样做，既符合中美两国人民的根本利益，也顺应世界各国对中美双方的期待。

谢谢大家！

(责编：徐祥丽、杨牧)
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