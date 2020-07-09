人民网北京7月9日电（记者刘歌）美方官员近来一再鼓噪中方参加美俄核裁军谈判，外交部军控司司长傅聪8日在北京说，炒作“中国因素”只是美方转移国际注意力的把戏，意在为其退出《新削减战略武器条约》制造借口。中美核武库在质和量上存在巨大差距，现阶段要求中方参加与美俄的核裁军谈判并不现实。中方呼吁美方尽快积极回应俄关于延期《新削减战略武器条约》的诉求，在此基础上进一步削减其庞大的核武库。

傅聪是在国际军控与裁军问题中外媒体吹风会上作出上述表态的。他强调，中方不参加所谓“中美俄三边军控谈判”并不意味着中方拒绝参与国际核裁军努力。中方一直在联合国和日内瓦裁军谈判会议积极倡导核裁军，并倡议五核国就核政策和核战略开展讨论。中国还正推动五核国重申“核战争打不赢也打不得”理念。令人遗憾的是，美方始终拒绝重申这一美自己曾提出的理念。这一简单的事实很说明问题。

傅聪表示，中方随时准备在中国、俄罗斯、美国、英国、法国参加的五核国框架内讨论所有涉及战略稳定和降低核风险的问题。

目前，中国已完成加入《武器贸易条约》的所有法律程序。傅聪表示，这再次证明中方致力于打击武器非法贩运，坚定维护多边主义和国际军控机制，是落实构建人类命运共同体理念的又一实际举措。

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