热浪滚滚 西伯利亚6月气温创纪录

欧洲联盟气象机构汇总的数据显示，上个月是俄罗斯西伯利亚地区有记录以来最热的6月，气温超过往年平均水平至少5摄氏度。高温催生林火，林火的数量和规模同样创下纪录。

欧盟哥白尼气候变化服务项目观察到，全球6月平均气温与去年同期基本持平，但北极圈内的西伯利亚今年格外热，平均气温比前年和去年分别创下的最高纪录还要高至少1摄氏度，比近几十年平均水平高5摄氏度多。

西伯利亚小镇上扬斯克6月20日报告出现38摄氏度高温天气，高出当地6月平均最高温18摄氏度。世界气象组织正在核实这一数字，若属实将成为北极圈内有记录以来最高气温。

哥白尼气候变化服务项目负责人卡洛·布翁滕波说：“最令人忧心的是，北极比地球其他地方气温更快变暖。”

布翁滕波道出不少科研人员的担忧。全球变暖背景下，受北极放大效应影响，北极地区的气温升高更快，可能两倍于地球其他地方。北极地区冰雪融化后，露出的海水或陆地反射阳光较原来雪地少，吸收更多热量，因此加速升温，形成北极放大效应。

高温使得西伯利亚广袤的针叶林和冻土层蒸发水分，触发火灾。俄罗斯林业部门说，截至7月6日，该国西伯利亚地区共发生246起森林火灾，过火面积达到14万公顷，7个地方政府宣布紧急状态。俄罗斯国家电视台本周播放消防飞机灭火的画面。

哥白尼气候变化服务项目说，西伯利亚上个月发生的林火比往年任何一个6月都多，火灾排放的二氧化碳总量估计达到5900万吨，比去年同期多600万吨。

专家担忧，高温还会导致永冻土融化。西伯利亚地区上月发生柴油泄漏事件，运营商说是由于储油设施的支撑部件突然塌陷，发生塌陷的原因之一在于永冻土融化。

美国伯克利地球研究所研究员罗伯特·罗德注意到，不只是西伯利亚地区，俄罗斯全国今年以来的气温都明显高于往年。俄今年1月至5月平均气温比1951年至1980年同期的平均值高出5.3摄氏度，创下最高纪录。（王宏彬）（新华社专特稿）

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