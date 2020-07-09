美国两所大学就留学生签证新规提起联邦诉讼

新华社华盛顿7月8日电（记者孙丁 徐剑梅）美国哈佛大学和麻省理工学院8日提起联邦诉讼，以阻止美国政府实施针对留学生的签证新规。

这两所大学当天向位于马萨诸塞州波士顿市的联邦地区法院提起诉讼，请求法院对美国政府日前发布的留学生签证新规实行临时限制令以及初步和永久禁令。诉状说，这项签证新规违反美国联邦《行政程序法》，是在没有提出任何正当理由、未经公众评议且考虑不周的情况下发布的。

哈佛大学校长劳伦斯·巴科在一封公开信中说，针对留学生的签证新规是在没有事先通知的情况下下达的，既残酷又鲁莽。他认为，此举意在施压大学重启校园，而无视学生和教职员工的健康和安全。

巴科表示，哈佛大学和麻省理工学院将大力推进诉讼，确保留学生能够继续学业，而不会面临被驱逐的风险。

今年上半年，为防范新冠病毒传播，美国大、中、小学等普遍暂停面授课，转而开展网络教学。随着新学期临近，美国学校在考虑或制订复课计划。由于疫情在美国尚未得到控制，甚至在一些州还出现明显反弹，很多学校打算秋季学期继续让学生上网课，招致联邦政府不满。

美国总统特朗普近来在推动各州重启经济的同时，不断呼吁重开因疫情而关闭的校园。8日，他在社交媒体上说，校园如果不重启，可能被切断联邦经费。

为施压美国大学重启校园，美国国土安全部下属入境和海关执法局6日发布通告说，2020年秋季学期的留学生如果仅上网课，将无法取得赴美签证或维持当前签证。

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