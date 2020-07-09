普京与阿巴斯通电话讨论巴以和平等问题

新华社莫斯科7月8日电（记者吴刚）俄罗斯总统普京8日与巴勒斯坦总统阿巴斯通电话，讨论巴以和平等问题。

据俄总统网站8日发表的公报，此次通话是应巴勒斯坦方面提议进行的。阿巴斯就俄罗斯宪法修正案全民公投结果向普京表示祝贺。两国总统就巴以问题详细交换了意见。俄方重申支持在现有国际法基础上公正、持久地解决巴以问题，并强调加强巴勒斯坦内部团结的重要性。

公报说，两国总统还讨论了俄巴两国关系发展问题，并同意加强两国在抗击新冠疫情方面的协作。

美国今年1月公布所谓的“中东和平新计划”，在耶路撒冷归属、犹太人定居点合法性等重大问题上偏袒以色列一方，而无视巴勒斯坦方面关切。以方对该计划表示欢迎，巴方则明确拒绝。“中东和平新计划”公布后，巴以地区紧张局势不断升级。

今年4月，以色列总理内塔尼亚胡与中间党派蓝白党领导人甘茨签署联合政府协议。根据这一协议，以色列将从7月1日开始在美国“中东和平新计划”下推进对约旦河谷和约旦河西岸犹太人定居点“实施主权”，所涉土地面积约占约旦河西岸地区的30%。协议签订以来，巴以紧张局势加剧。内塔尼亚胡6月30日表示，以政府将在“今后几天”继续讨论对约旦河西岸部分地区“实施主权”的计划。

(责编：于洋、刘洁妍)