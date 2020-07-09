世卫组织专家将来华就新冠病毒溯源工作进行合作交流

新华社北京7月8日电（记者马卓言）外交部发言人赵立坚8日证实，世卫组织专家将来华与中方专家合作，就新冠病毒溯源工作进行科学规划，双方专家将研拟由世卫组织主导的国际专家组的工作范围和任务书。

赵立坚在当日例行记者会上说，习近平主席在第73届世卫大会开幕式致辞中强调，中方继续支持各国科学家们开展病毒源头和传播途径的全球科学研究。中方参与共提了世卫大会涉新冠肺炎决议，支持世卫组织主导下各成员国就病毒动物源头等领域开展合作。

赵立坚说，自疫情发生以来，世卫组织和中国一直保持着沟通与合作。他表示，过去多国发生的传染性疫情已经表明，新发病毒性疾病的溯源工作非常复杂，做好规划并实施一系列的科学研究将促进对病毒动物宿主和传播途径的理解。世卫组织紧急项目执行主任瑞安表示，病毒溯源十分复杂，随着该进程的推进，要对病毒来源存在的多种可能性持开放态度。

“经双方协商，中国政府同意世卫组织派专家来北京，同中国科学家和医学专家就新冠肺炎病毒溯源科学合作有关事宜进行合作交流。”赵立坚说，中方与世卫组织有着基本共识，溯源是一个科学问题，应由科学家在全球范围开展国际科学研究与合作。世卫组织也认为，溯源是一个持续发展的过程，可能涉及多国多地，世卫组织将视需要对其他国家和地区进行类似的考察。

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