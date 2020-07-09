新华社日内瓦7月8日电 热点问答：三问美国决定退出世卫组织

新华社记者陈俊侠 李叶

联合国秘书长发言人迪雅里克7日说，美国政府已经正式通知联合国秘书长古特雷斯，将于明年7月退出世界卫生组织，古特雷斯正在向世卫组织核实美国是否符合退出该组织所有条件。

舆论认为，世卫组织在应对全球新冠疫情方面发挥着不可或缺的中心协调作用，在国际抗疫处于关键阶段之际，美方“退群”不仅伤及自身应对疫情努力，也严重破坏全球团结抗疫合作。

真是“说走就走”这样简单？

世卫组织有关负责人表示，由于这是头一次有国家要求退出，该组织内部正在梳理相关程序并分析后果。目前，外界尚不清楚美国“退群”需要完成哪些程序。

不过，按照美国当年加入世卫组织时设定的相关条件，如果美国要求退出世卫组织，则必须提前一年向该组织提出申请，并完全履行对该组织的相关财政义务。

世卫组织明确规定，会员国应该按照本国财富和人口状况缴纳相应数额的评定会费。会费是世卫组织资金重要来源，而及时、足额缴纳会费是会员国应尽义务。

然而，美国政府却成为拖欠会费的“老赖”。据世卫组织数据，截至今年2月29日，美国2019年度会费仍拖欠大半，2020年超过1.2亿美元的会费尚分文未付。

“退群”后资金缺口怎么补？

美国政府“断供”世卫组织后，会费这个缺口怎么补？

美国总统特朗普今年4月发出“断供”威胁后，世卫组织宣布设立世卫组织基金会，促进公众、个人主要捐助者和公司伙伴向世卫组织和可信赖的合作伙伴提供捐助，以帮助扩大世卫组织捐助方队伍，并努力实现更可持续和可预测的供资。

世卫组织总干事谭德塞表示，扩大捐助方队伍对世卫组织未来至关重要，作为世卫组织转型组成部分，世卫组织基金会的设立是朝着这一目标迈出的重要一步，也是朝着实现增进健康、维护世界安全、为弱势人群服务使命迈出的重要一步。

各界如何评价美国“退群”？

联合国基金会主席伊丽莎白·库森斯说，美国政府此举目光短浅、非常危险，世卫组织是唯一有能力领导和协调全球应对新冠疫情的机构，终止美国与世卫组织的关系将“破坏全球抗击新冠疫情的努力，使我们所有人都处于危险之中”。

美国医学会、儿科学会、家庭医师学会和医师学会发表联合声明，谴责美国政府退出世卫组织使美国“处于严重危险之中”，且“这种危险的退出不仅影响国际社会应对新冠病毒的努力，而且破坏了应对其他主要公共卫生威胁的努力”。

国际知名医学刊物《柳叶刀》主编理查德·霍顿在社交媒体上说，美国正式决定退出世卫组织的举动是“对全世界人民的暴行”。

(责编：于洋、刘洁妍)