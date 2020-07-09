德国加强文化产业扶持力度

德国联邦政府日前批准了一项援助计划，将在未来两年投入10亿欧元，扶持受到疫情影响的文化产业。德国文化部希望这项计划能够帮助保留“德国独特的文化景观”，为从业者创造就业机会，促进文化产业振兴。

援助计划中的2.5亿欧元将用于文化机构的防疫设施，保证文化机构安全开放；4.8亿欧元将用于中小型和私营文化机构，帮助其恢复艺术创作和运营。其余资金将用于推广数字化项目，如“博物馆4.0”等在线交互式展览，支持联邦政府定期资助的公共文化机构等。

据德国《商报》报道，德国有近25万家文化和创意相关企业，从业人员超过百万。受疫情冲击，博物馆、电影院、艺术画廊、演出团体等相继停业，线下文化消费市场几乎冻结。德国政府预计，今年电影业将损失33%—72%的收入，电视及广播行业的损失也将在11亿至19亿欧元之间。

此前，德国已经采取多项措施扶持文化产业，取得一定成效。今年4月针对中小企业出台的500亿欧元救助方案已帮助很多电影院、音乐俱乐部、书店、画廊等中小型文化机构获得了快速贷款支持，职业艺术家也从短时工作津贴条例中受益。

随着疫情趋缓，自5月开始，博物馆、美术馆等机构陆续开放。记者在柏林的德国历史博物馆看到，为了防控疫情，博物馆不再进行现场售票，所有参观者都需网上预约购票，在指定时段到场参观。博物馆内到处可见醒目的指示牌，提醒人们至少保持1.5米的社交距离。

德国《时代周报》称，联邦政府在文化产业扶持中扮演的角色依然有待加强。通常情况下，80%以上的文化公共开支都由联邦州和各级城市提供，每年金额近100亿欧元，而各联邦州目前还没有专门针对文化产业的援助方案。相比德国文化产业年均1700亿欧元的产值，10亿欧元的援助规模并不算大。

（本报柏林7月8日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 17 版）

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