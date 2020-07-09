阿根廷、巴拉圭等南美洲多国近期遭遇蝗虫灾害。目前灾情正逐渐向巴西、乌拉圭蔓延。巴西南部的两个州近日宣布进入植物检疫紧急状态。分析认为，今年年初的局部旱情导致粮食减产，新冠肺炎疫情在南美洲尚未得到有效控制，各国抗击蝗灾的能力受到制约。

南美飞蝗是南美地区主要虫害之一，盛行于中部多国交界地带。根据卫星图像显示，当前的蝗群约由4000万只蝗虫组成，形成10至15平方公里的绵延带，每天可以消耗2500人一天所需粮食量。巴西农业学家费利切蒂表示，天气晴好时蝗群每天可乘风飞行150公里，小麦、燕麦、大麦、柑橘、橄榄、牧草等将受到极大破坏。此外，蝗虫还会损坏机械设备，威胁地面交通和低空航空。

阿根廷和巴西是世界粮食主要出口国。阿根廷尚未公布因蝗灾而损失的具体数字。政府报告称，蝗群未经过庄稼作物主要种植区，造成的损失有限。阿根廷正全力阻止蝗虫进入中部粮食主产区。

专家表示，干旱、高温和利于飞行的风向条件是造成此次蝗灾的直接原因。巴西气候学家诺布雷与巴西国家自然灾害监测预警中心首席协调员塞卢奇的联合研究显示，今年以来，南美洲中南部持续干旱，降水量远低于历史同期水平。尤其是4月份，南美洲局部地区极度干旱，巴拉那河水位达到50年来最低值，造成河床大面积裸露，这是导致蝗虫泛滥的重要气象条件。

根据美国国家环境信息中心消息，整个南美大陆去年12月至今年2月经历了有气象记录以来同期第二高温。巴西、阿根廷等国处于严重的高温干旱中。6月14日至20日之间，南美洲部分地区还发生强烈热浪。高温天气加速了蝗虫的繁殖。

灾情发生后，阿根廷国家农业食品质量卫生局立即联合各省农业和畜牧业部门，加大对蝗虫数量和迁徙路径的监测力度，动员各省技术团队，指导农民采取必要措施应对蝗灾。阿根廷还与巴西农业部、乌拉圭牧农渔业部等密切沟通，分享蝗灾情报，并及时针对灾情预测向邻国发布预警信息。

根据巴农业部发布的公报，巴西政府将快速制定使用化学药品和杀虫剂控制灾情的解决方案、雇用临时专业人员控制有害生物、推动农药进口、密切关注蝗群动向。巴西国家农业航空公司执行董事科尔表示，将向农业部提供426架植保飞机喷洒农药，用于应对蝗灾。

为协调区域防灾行动，区域组织南锥体植物卫生委员会日前召集阿根廷、巴西、乌拉圭、玻利维亚、智利等国农业部门负责人和专家召开专门会议，分析当前的蝗灾情况，制定蝗虫飞行轨迹监测计划以及应对策略。

专家分析称，南美洲发生蝗灾的根本原因在于全球气候变化。巴西自然保护基金会生物多样性经济学专家费雷蒂认为，人类必须重新思考对待自然的方式，尊重自然、减少破坏、保护环境是当务之急。同时，各国政府需要制定应急计划，协调一致共同抵御日益严峻的生态局势。

（本报布宜诺斯艾利斯、里约热内卢7月8日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 17 版）

(责编：马昌、杨牧)