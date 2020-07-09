志愿者为抗疫贡献力量（全球抗疫进行时）

最近，年仅19岁的医学院女生斯维特拉娜·阿努里耶娃的故事在俄罗斯广为传颂。作为抗击新冠肺炎疫情的志愿者，她战斗到了生命的最后一刻。

疫情发生后，家住乌里扬诺夫斯克州的阿努里耶娃第一时间加入到抗击疫情的“我们在一起”志愿者行动。每天，她往返于超市、药店和居民楼之间，为自我隔离在家的老人采买药品和食物。她善良开朗，为很多独居老人带去了温暖。不幸的是，5月初这个坚强的女孩被诊断出罹患癌症第四期，已无法进行手术。仅住院一周后，阿努里耶娃就坚持出院，把她生命中最后的一段时光奉献给了她热爱的志愿者工作。不到一个月，阿努里耶娃永远地离开了大家。

6月29日，俄罗斯总统普京签发命令，追授这名姑娘皮罗戈夫勋章——这一勋章旨在纪念那些在紧急情况、疫情、军事行动等危及生命的情况下提供医疗援助的俄罗斯公民。在阿努里耶娃的家乡，乌里扬诺夫斯克医学院将以她的名字命名，以表达对她的纪念。

阿努里耶娃的故事只是俄罗斯成千上万志愿者们的一个缩影。据估计，迄今志愿者们为超过300万人提供了援助，尤其是特别需要关注和照顾的残疾人、重病患者和老年人。在志愿者项目“帮助医生”行动框架内，7000名医疗志愿者在全国160家医疗机构中参与服务。“我们在一起”行动则团结了11.8万名志愿者，近9000个社会组织和企业参与其中。

以帮助老人购买生活物资为例，志愿者组织的呼叫中心在接到老人下的订单后，分配给志愿者；志愿者打电话联系老人核对信息，在网上反复比较商品价格，去超市帮助采买；购买后将商品包裹送到老人家门外，取货和收款时双方尽量不接触；离开前，年轻的志愿者也常会隔着门和老人们聊上几句……

一些心理学专家和相关专业的学生也行动起来：在莫斯科等很多城市，都出现了免费的心理咨询热线和网站，为焦虑的人们提供心理辅导。

“将所有力量集中到一个拳头，是战胜疫情的决定性因素”。6月26日，普京在与“我们在一起”行动参与者视频连线时表示，疫情期间，“我们在一起”成为整个国家希望的象征。“无论身在何处，人们并不孤单。当我们帮助他人的时候，我们本身也在成为更好的自己。”

（本报莫斯科7月8日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 17 版）

(责编：马昌、杨牧)