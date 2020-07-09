本报北京7月8日电 （记者韩晓明）针对美方近日宣布实施“2018年对等进入西藏法案”，称将对中国政府及相关官员采取签证限制措施一事，外交部发言人赵立坚8日说，中方对有关举措表示坚决反对。针对美方的错误行径，中方决定对在涉藏问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制。

赵立坚在当日例行记者会上说，中方敦促美方立即停止借涉藏问题干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远，以免给中美关系和两国交流与合作造成进一步的损害。

赵立坚说，关于美方所谓的“2018年对等进入西藏法案”，中方已多次表明严正立场。西藏事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。

“中国奉行对外开放政策。西藏是开放的西藏，从未作出限制外国人进藏的规定。”赵立坚表示，西藏每年都要接待大量外国游客和各界人士。据不完全统计，2015年至2018年，西藏方面就已经接待进行公务、旅游、商务等活动的外国朋友近17.6万人次，其中游客近17.5万人次、外交官约500人次、记者343人次。

“去年，西藏全年接待国内外游客更是突破4000万人次。美国驻华大使布兰斯塔德也曾于去年赴藏参访，同自治区人民政府多个部门座谈，有关报道在媒体上都可以看到。这充分说明外国人进藏不存在问题。”赵立坚说。

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 03 版）

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