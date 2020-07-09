美国正式通知联合国将退出世卫组织

联合国秘书长发言人迪雅里克7月7日证实，联合国秘书长古特雷斯已收到美国通知，美国将于2021年7月退出世界卫生组织。迪雅里克说，美国自1948年6月21日以来一直是《世界卫生组织组织法》的缔约方，根据美国加入世卫组织时设定的条件，美国正式退出世卫组织需提前一年提出申请，并完全履行有关财政义务。

古特雷斯正在向世卫组织核实美国是否符合退出该组织的所有条件，包括结清根据财政义务应缴但尚未缴纳的费用。世卫组织网站显示，截至今年2月底，美国2019年的会费仍拖欠大半，2020年总额超过1.2亿美元的会费则分文未付。

世卫组织总干事谭德塞7日通过社交媒体回应了美国将正式退出世卫组织的消息。他还转发了一名美国公共卫生专家的评论，评论强调美国退出世卫组织将阻碍未来全球对抗流行病的能力。

今年以来，美国对世卫组织的指责一再升级。2月10日，白宫预算案将2021财年向世卫组织提供的资金支持从上一财年的1.23亿美元减至5800万美元。4月14日，美国政府宣布暂停向世卫组织缴纳会费。5月18日，美国威胁将终止向世卫组织缴纳会费并重新考虑是否留在该组织内。5月29日，美国表示由于世卫组织“拒绝执行美方所要求的改革”，美国将终止与世卫组织的关系，并将向该组织缴纳的会费调配至别处。

在美国正式宣布将退出世卫组织之际，新冠肺炎疫情正在美国西部和南部多州快速蔓延。美国将退出世卫组织的举动遭到了美国媒体、国会议员和公共卫生专家的广泛批评。批评者认为，美国政府此举是为应对疫情不力转嫁责任，将破坏国际公共卫生合作。《纽约时报》引述美国乔治敦大学奥尼尔国家和全球卫生法研究所主任戈斯汀的话说：“在世界陷入前所未有的全球公共卫生危机中时，美国正式宣布退出世卫组织，这将影响世界各国花费多年努力建立起来的全球公共卫生体系，削弱美国在国际卫生外交方面的影响力，让美国人在卫生领域变得更加脆弱和不安全，对美国的国家利益而言是一大灾难。”

美国参议院外交关系委员会副主席、民主党参议员梅嫩德斯表示，美国退出世卫组织既无法保护美国人民的生命，也无法维护美国的利益，只会让美国人民遭受病痛，令美国陷入孤立。哈佛大学全球健康研究所主任贾哈说：“这是一个非常糟糕的决定，既损害全球公共卫生安全，也损害美国人民的健康。”美国传染病学会主席费莱表示：“美国应该加入抗击新冠肺炎疫情的全球科学群体，而不是单独行动。如果没有世卫组织，美国将在应对全球流行病这个问题上面临高风险。美国退出世卫组织的决定是一个非常短视的做法。”

（本报华盛顿7月8日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 03 版）

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