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团结合作才是人间正道（钟声）

2020年07月09日05:27  来源：人民网－人民日报
 

　　应该全力拯救生命还是竭力推卸责任，应该团结合作抗疫还是无事生非掣肘添乱？美国一些政客偏偏痴迷于公理和正道的反向，其不仁不义、无道无德的本质暴露无遗

　　

　　几个月来，美国一些政客一再威胁退出世界卫生组织。在全球反对声中，这出“退群”新戏最终还是开锣了——美方7月6日正式通知联合国，将于明年7月退出世界卫生组织。全球新冠肺炎疫情仍在快速蔓延，美方行径无异于大敌当前临阵脱逃，站到全球抗疫合作的对立面，这种毫无担当且霸道蛮横的单边主义做派令人不齿。

　　有目共睹，美国一些政客为了转嫁国内矛盾、推卸抗疫不力责任，一直拿世卫组织当“替罪羊”。4月14日，美方宣布暂停向世卫组织缴纳会费，引起国际社会一片哗然。联合国秘书长古特雷斯第一时间强调，国际社会的当务之急是团结一致、努力遏制新冠病毒及其破坏性后果，“世卫组织必须得到支持，这对全球战胜新冠肺炎疫情的努力绝对关键”。美国专家指出：“美国的疫情灾难并不是世卫组织造成的，而是无视该机构警告的结果。”《纽约时报》评论文章将美方此举称为“为自己的失败寻找替罪羊的危险尝试”，“就像在大火中抢走消防部门的卡车一样”。然而，美国一些政客一意孤行。5月18日，美方致信世卫组织，以“退群”威胁该组织在30天内作出“实质性改进”；仅仅11天后，美方又急不可耐地宣布将终止与世卫组织关系。美国民众大声疾呼：“如果政府花更多时间倾听世卫组织而不是试图消灭它，那么今天成千上万的美国人还会活着。”美国一些政客对此置若罔闻，大耍利己主义伎俩，既无视美国人民的生命安全和健康，更无视全球公共卫生安全。

　　作为全球公共卫生合作的重要平台，世卫组织在突发传染病的早期监测预警、协调防控策略、共享诊治方法以及组织国际援助上扮演了关键角色。面对突如其来的新冠肺炎疫情，世卫组织通过启动多家实验室、建立全球检测网络、增强全球诊断能力、改善疾病传播的监测追踪、加快疫苗研发和诊治创新等措施，凝聚起国际社会抗疫合力，得到国际社会普遍认可和高度赞誉。在这场关乎全人类的卫生健康挑战面前，和衷共济、共克时艰既是战胜疫情的必要条件，更是国际社会公认的道义所在。国际社会强调“团结”“团结”“再团结”，美国一些政客上演的却是“断供”“威逼”“再退群”。联合国基金会主席伊丽莎白·库森斯指出，世卫组织是唯一能够协调全球应对新冠肺炎疫情的国际机构，美方退出世卫组织“目光短浅，毫无必要，而且非常危险”。

　　病毒无国界。截至美国东部时间7月7日下午，美国累计报告确诊病例超过298万例、死亡病例超过13万例，过去24小时内新增确诊病例接近6万例、死亡病例超过1000例。数据显示，美国西部和南部许多州新增病例不断刷新纪录，美国疫情曲线近期再次急速上升。美国舆论直呼，政府“盲目的乐观”正在“滋养美国新冠病毒噩梦”，对世卫组织的攻击最终会伤害到美国自己。不少美国卫生专家担忧，美方如此短视行为，不仅会干扰对疫苗开发至关重要的临床试验，还会导致美国对今后可能发生的大流行病准备不足。面对四处肆虐的病毒，应该全力拯救生命还是竭力推卸责任，应该团结合作抗疫还是无事生非掣肘添乱？但凡有良知的人都能答对这道选择题。美国一些政客偏偏痴迷于公理和正道的反向，其不仁不义、无道无德的本质暴露无遗。

　　团结合作才是人间正道。世卫组织日前敦促受疫情影响严重的国家“清醒过来”，面对现实、防控疫情，这代表了国际社会希望美方能够保持清醒和理智，能够切实做好疫情防控的期待。共同筑牢保障世界各国人民生命安全和健康的坚固防线是当务之急，各国唯有风雨同舟、守望相助、携手合作，才能最终赢得这场同重大传染性疾病的斗争。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月09日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨牧)
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