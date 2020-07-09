中阿加强数字化合作（患难见真情 共同抗疫情）

网上购物、视频会议、远程教育、智慧城市……当前，数字化技术和运用正加快进入中东阿拉伯国家人民的工作和生活。中国与中东阿拉伯国家不断深化数字化领域合作，为各国经济复苏、实现互利共赢注入动力。埃及通信和信息技术部长阿姆鲁表示：“在中东国家加快数字化转型过程中，中国经验发挥了积极作用。”

“中国电商发展的经验做法值得我们学习”

疫情防控期间，中东国家的不少实体店暂停营业。当地民众纷纷选择在线购物，电商产业迎来机遇。埃及国家计划研究所研究显示，疫情发生前，仅8%的埃及互联网用户选择网上购物，如今埃及线上消费数据快速增长，预计电子商务销售额将增长50%以上。来自沙特的官方统计显示，沙特民众网上购物总额自2月以来增长了约4倍，消费者网购快速消费品比率从6%飙升至55%。

中国电商在平台建设、物流管理等方面的技术和经验，正被中东国家积极借鉴推广。浙江执御信息技术有限公司运营的电商平台目前已覆盖阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特和沙特阿拉伯六国80%以上的互联网用户。疫情期间，沙特政府部门将浙江执御作为保障民生供给的重要物流企业，在其开展当地配送服务等方面给予政策支持。浙江执御在沙特配送服务网络覆盖的城市，从疫情前的60个增至近百个。公司还受邀参加多场由中东国家举办的讨论会，分享数字平台应对疫情挑战的做法。沙特邮政运营副总裁哈立德·扎恩表示，“中国电商拥有丰富的移动支付专业能力和经验，沙特将借助这些领先技术，提高移动支付在沙特的渗透率，进一步激活商业活力和发展潜力。”

中东本土电商Noon的首席执行官法拉兹介绍，Noon正与多方合作，推出一系列新的电子业务。例如，Noon在阿联酋推出无现金接触服务，在沙特已将大部分订单转为信用卡支付，在埃及通过与当地银行合作提升其电子服务能力等，业务领域得到很大拓展。“Noon在积极学习中国电商的成功模式。这对防疫工作十分有益，也是构建中东数字生态系统的关键一环。”

在埃及经济学家阿布·巴克尔看来，随着电商经济蓬勃发展，中东国家还需尽快制定相关战略，保障供应链，完善物流体系，增强在线支付安全性等。“中国电商发展的经验做法值得我们学习，希望中方继续和我们分享更多有益经验。”

“这些先进技术像一束光照亮了我的生活”

因为疫情，埃及大学生埃拉佐妮无法按原计划去开罗学习。华为阿斯旺大学“人工智能教室”项目为她提供了学习平台。“通过这个项目，我学到5G、云技术、网络安全等知识，这些先进技术像一束光照亮了我的生活。”埃拉佐妮说，家乡教育资源匮乏，通过及时参与在线培训，让她感觉到与外部世界加强了联系。

“人工智能教室”是华为与埃及通信和信息技术部于6月在阿斯旺大学设立的人工智能培训项目，为教育资源相对匮乏的阿斯旺等省份提供技术培训，包括4G和5G移动通信网络、光纤宽带网络、人工智能、大数据科学以及云计算等内容，合作项目还将为埃及国家通信研究院培养200名国家级培训讲师。阿姆鲁表示：“埃方重视中国信息与通信技术发展成就和经验，希望进一步深化两国数字经济和通信领域合作。”

在线教育成为中东各国教育系统“停课不停学”的重要保障。中国在线教育企业网龙网络公司开发的远程教育平台Edmodo，目前已被推广给埃及全国2200多万学生和100多万教师，为师生在停课期间提供远程学习支持。网龙还量身定制推出移动智慧教室。该教室以集装箱大小的空间为载体，融入人工智能、虚拟现实、大数据等先进技术，打造有体验效果的教育模式。网龙网络公司副董事长梁念坚说：“我们希望通过参与数字‘一带一路’建设，逐步解决区域教育资源分配不平衡问题，让更多人能够跨越数字鸿沟。”

“阿中可围绕北斗导航系统开展更多合作”

为应对疫情冲击，一些中东国家积极鼓励加大数字经济投资，重点发展5G技术、人工智能、生物技术、绿色经济等前沿科技领域，以推动经济复苏和转型升级。

沙特《中东报》的评论指出，中东国家对5G技术应用有浓厚兴趣，希望早日推广应用5G移动服务。“中东在线”新闻网文章指出，沙特通信和信息技术委员会已启动第一个实时5G试验，旨在成为运用该技术的领先国家之一。

“科技对我们的生产生活越来越重要，可靠、安全、无缝对接的互联互通至关重要。”华为企业业务集团中东区副总裁兼董事总经理阿拉·艾希米表示，华为在中东推出的最新数字解决方案，有助于将更多组织、家庭、个人带进数字生活。截至去年底，华为已与阿联酋、沙特、科威特、阿曼和巴林等中东国家的11家电信公司签署5G技术协议。6月，华为又和沙特智慧城市解决方案公司签署合作协议，聚焦智慧城市合作。前期服务将集中于停车和移动网络服务、节能和照明管理、智能废弃物管理等，还包括一个实时覆盖城市活动的智能运营中心，将为城市管理提供决策支持。

北斗导航系统和5G技术的融合运用，在打造智慧城市、智慧农业和智慧家庭等方面被寄予厚望。在突尼斯的中阿北斗中心，阿方工程师娜达通过几年来与北斗的“亲密接触”，对这项中国的先进技术愈发着迷。在她看来，北斗能为包括阿拉伯国家在内的发展中国家提供精准定位导航服务，将在农业、交通、减灾、公共安全等领域给民众带来实实在在的好处。“北斗已在突尼斯精准农业发展中大显身手，我们能参与其中，非常兴奋。”

阿拉伯信息通信技术组织秘书长穆罕默德·本·奥马尔表示：“过去几年，一些阿拉伯国家在很多领域都使用了北斗导航系统。阿中可围绕北斗导航系统开展更多合作。”

（本报开罗7月8日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 03 版）

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