人民网>>国际

中阿加强数字化合作（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻埃及记者  景  玥  黄培昭

2020年07月09日05:27  来源：人民网－人民日报
 

　　网上购物、视频会议、远程教育、智慧城市……当前，数字化技术和运用正加快进入中东阿拉伯国家人民的工作和生活。中国与中东阿拉伯国家不断深化数字化领域合作，为各国经济复苏、实现互利共赢注入动力。埃及通信和信息技术部长阿姆鲁表示：“在中东国家加快数字化转型过程中，中国经验发挥了积极作用。”

　　“中国电商发展的经验做法值得我们学习”

　　疫情防控期间，中东国家的不少实体店暂停营业。当地民众纷纷选择在线购物，电商产业迎来机遇。埃及国家计划研究所研究显示，疫情发生前，仅8%的埃及互联网用户选择网上购物，如今埃及线上消费数据快速增长，预计电子商务销售额将增长50%以上。来自沙特的官方统计显示，沙特民众网上购物总额自2月以来增长了约4倍，消费者网购快速消费品比率从6%飙升至55%。

　　中国电商在平台建设、物流管理等方面的技术和经验，正被中东国家积极借鉴推广。浙江执御信息技术有限公司运营的电商平台目前已覆盖阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特和沙特阿拉伯六国80%以上的互联网用户。疫情期间，沙特政府部门将浙江执御作为保障民生供给的重要物流企业，在其开展当地配送服务等方面给予政策支持。浙江执御在沙特配送服务网络覆盖的城市，从疫情前的60个增至近百个。公司还受邀参加多场由中东国家举办的讨论会，分享数字平台应对疫情挑战的做法。沙特邮政运营副总裁哈立德·扎恩表示，“中国电商拥有丰富的移动支付专业能力和经验，沙特将借助这些领先技术，提高移动支付在沙特的渗透率，进一步激活商业活力和发展潜力。”

　　中东本土电商Noon的首席执行官法拉兹介绍，Noon正与多方合作，推出一系列新的电子业务。例如，Noon在阿联酋推出无现金接触服务，在沙特已将大部分订单转为信用卡支付，在埃及通过与当地银行合作提升其电子服务能力等，业务领域得到很大拓展。“Noon在积极学习中国电商的成功模式。这对防疫工作十分有益，也是构建中东数字生态系统的关键一环。”

　　在埃及经济学家阿布·巴克尔看来，随着电商经济蓬勃发展，中东国家还需尽快制定相关战略，保障供应链，完善物流体系，增强在线支付安全性等。“中国电商发展的经验做法值得我们学习，希望中方继续和我们分享更多有益经验。”

　　“这些先进技术像一束光照亮了我的生活”

　　因为疫情，埃及大学生埃拉佐妮无法按原计划去开罗学习。华为阿斯旺大学“人工智能教室”项目为她提供了学习平台。“通过这个项目，我学到5G、云技术、网络安全等知识，这些先进技术像一束光照亮了我的生活。”埃拉佐妮说，家乡教育资源匮乏，通过及时参与在线培训，让她感觉到与外部世界加强了联系。

　　“人工智能教室”是华为与埃及通信和信息技术部于6月在阿斯旺大学设立的人工智能培训项目，为教育资源相对匮乏的阿斯旺等省份提供技术培训，包括4G和5G移动通信网络、光纤宽带网络、人工智能、大数据科学以及云计算等内容，合作项目还将为埃及国家通信研究院培养200名国家级培训讲师。阿姆鲁表示：“埃方重视中国信息与通信技术发展成就和经验，希望进一步深化两国数字经济和通信领域合作。”

　　在线教育成为中东各国教育系统“停课不停学”的重要保障。中国在线教育企业网龙网络公司开发的远程教育平台Edmodo，目前已被推广给埃及全国2200多万学生和100多万教师，为师生在停课期间提供远程学习支持。网龙还量身定制推出移动智慧教室。该教室以集装箱大小的空间为载体，融入人工智能、虚拟现实、大数据等先进技术，打造有体验效果的教育模式。网龙网络公司副董事长梁念坚说：“我们希望通过参与数字‘一带一路’建设，逐步解决区域教育资源分配不平衡问题，让更多人能够跨越数字鸿沟。”

　　“阿中可围绕北斗导航系统开展更多合作”

　　为应对疫情冲击，一些中东国家积极鼓励加大数字经济投资，重点发展5G技术、人工智能、生物技术、绿色经济等前沿科技领域，以推动经济复苏和转型升级。

　　沙特《中东报》的评论指出，中东国家对5G技术应用有浓厚兴趣，希望早日推广应用5G移动服务。“中东在线”新闻网文章指出，沙特通信和信息技术委员会已启动第一个实时5G试验，旨在成为运用该技术的领先国家之一。

　　“科技对我们的生产生活越来越重要，可靠、安全、无缝对接的互联互通至关重要。”华为企业业务集团中东区副总裁兼董事总经理阿拉·艾希米表示，华为在中东推出的最新数字解决方案，有助于将更多组织、家庭、个人带进数字生活。截至去年底，华为已与阿联酋、沙特、科威特、阿曼和巴林等中东国家的11家电信公司签署5G技术协议。6月，华为又和沙特智慧城市解决方案公司签署合作协议，聚焦智慧城市合作。前期服务将集中于停车和移动网络服务、节能和照明管理、智能废弃物管理等，还包括一个实时覆盖城市活动的智能运营中心，将为城市管理提供决策支持。

　　北斗导航系统和5G技术的融合运用，在打造智慧城市、智慧农业和智慧家庭等方面被寄予厚望。在突尼斯的中阿北斗中心，阿方工程师娜达通过几年来与北斗的“亲密接触”，对这项中国的先进技术愈发着迷。在她看来，北斗能为包括阿拉伯国家在内的发展中国家提供精准定位导航服务，将在农业、交通、减灾、公共安全等领域给民众带来实实在在的好处。“北斗已在突尼斯精准农业发展中大显身手，我们能参与其中，非常兴奋。”

　　阿拉伯信息通信技术组织秘书长穆罕默德·本·奥马尔表示：“过去几年，一些阿拉伯国家在很多领域都使用了北斗导航系统。阿中可围绕北斗导航系统开展更多合作。”

　　（本报开罗7月8日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年07月09日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved