外交部：退出世卫组织是美国奉行单边主义、毁约退群的又一例证

人民网北京7月8日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持8日例行记者会。记者会实录如下：

澎湃新闻记者：世卫组织宣布将派专家赴华与中方专家合作，就新冠病毒溯源工作进行科学规划。中方对此有何评论？

赵立坚：病毒溯源是一个严肃复杂的科学问题，应当由科学家和医学专家研究探索。习近平主席在第73届世卫大会开幕式致辞中强调，中方继续支持各国科学家们开展病毒源头和传播途径的全球科学研究。中方参与共提了世卫大会涉新冠肺炎决议，支持世卫组织主导下各成员国就病毒动物源头等领域开展合作。

自疫情发生以来，世卫组织和中国一直保持着沟通与合作。世卫组织已发布消息表示：世卫组织专家将赴华与中方专家合作，就新冠病毒溯源工作进行科学规划。双方专家将研拟由世卫组织主导的国际专家组的工作范围和任务书。过去多国发生的传染性疫情已经表明，新发病毒性疾病的溯源工作非常复杂，做好规划并实施一系列的科学研究将促进对病毒动物宿主和传播途径的理解。溯源是一个持续发展的过程，下一步可能在全球范围内开展进一步的国际科学研究与合作。世卫组织突发事件规划执行主任瑞安表示，病毒溯源十分复杂，随着该进程的推进，要对病毒来源存在的多种可能性持开放态度。

经双方协商，中国政府同意世卫组织派专家来北京，同中国科学家和医学专家就新冠肺炎病毒溯源科学合作有关事宜进行合作交流。我们与世卫组织有着基本共识，溯源是一个科学问题，应由科学家在全球范围开展国际科学研究与合作。世卫组织也认为，溯源是一个持续发展的过程，可能涉及多国多地，世卫组织将视需要对其他国家和地区进行类似的考察。

总台央视记者：据报道，近日，美国务卿蓬佩奥宣布实施“对等进入西藏法”，称将对中国政府及相关官员采取签证限制措施。中方对此有何回应？

赵立坚：中方对美方有关举措表示坚决反对。针对美方的错误行径，中方决定对在涉藏问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制。我们敦促美方立即停止借涉藏问题干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远，以免给中美关系和两国交流与合作造成进一步的损害。

关于美方所谓的“对等进入西藏法”，中方已多次表明严正立场。西藏事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。中国奉行对外开放政策。西藏是开放的西藏，从未作出限制外国人进藏的规定。西藏每年都要接待大量外国游客和各界人士。据不完全统计，2015年至2018年，西藏方面就已经接待进行公务、旅游、商务等活动的外国朋友近17.6万人次，其中游客近17.5万人次、外交官约500人次、记者343人次。去年，西藏全年接待国内外游客更是突破4000万人次。美国驻华大使布兰斯塔德也曾于去年赴藏参访，同自治区人民政府多个部门座谈，有关报道在媒体上都可以看到。这充分说明外国人进藏不存在问题。

我想说明的是，考虑到西藏特殊的地理和气候条件等因素，中国政府依法依规对外国人入藏采取了一定的管理和保护措施，这完全必要，无可非议。中方欢迎更多外国人士到中国西藏地区访问、旅游、经商，这一政策不会改变，但前提是必须遵守中国的法律和相关规定，履行必要的手续。

凤凰卫视记者：美国常务副国务卿、对朝政策特别代表比根今日抵达韩国，已经会见韩国外长康京和。朝鲜外务省昨天表示，朝方无意与美国重启对话并拒绝韩方在朝美之间斡旋。中方对此有何评论？在此问题上中方还计划发挥怎样的作用？

赵立坚：关于半岛局势，我愿重申，朝美是半岛问题主要矛盾当事方，美方握有打破当前僵局的钥匙。正如中方多次强调的，解决半岛问题，既要“坐而论道”，更要“起而行之”。美方应切实显示诚意，拿出实际行动，回应朝方正当合理关切。中方愿继续为政治解决半岛问题发挥建设性作用。

《中国日报》记者：当地时间7月5日，多米尼加举行大选。据多中央选举委员会初步统计结果，在野的现代革命党候选人阿比纳德尔当选总统。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对阿比纳德尔先生当选多米尼加总统表示诚挚祝贺，相信在他的领导下，多米尼加国家发展将不断取得新成就。

2018年5月1日，中多建交开启了两国关系的新篇章。两年多来，中多本着相互尊重、平等互信、互利合作、共同发展的精神，推动双边关系快速发展，各领域务实合作取得丰硕成果，造福了两国和两国人民。中方高度重视发展中多关系，愿同多方一道，继续保持双边关系发展的良好势头，增进互信，深化合作，共同推动中多关系不断迈上新台阶。

美国有线电视新闻网记者：本周二，美国联邦调查局（FBI）局长雷（Christopher Wray）在演讲中称，中国是美国信息安全、知识产权及经济最大的长期威胁。FBI当前所有正在调查的案件中，近一半与中国有关。中方实施的“猎狐行动”是威胁、恫吓一些在美中国人士的不正当执法行动。中方对此有何回应？

赵立坚：FBI说的话你也能信？！

我对美国的外交政策被像雷这样的FBI官员等反华势力所左右、所绑架感到遗憾。你刚才提到了一些美方事例，我也注意到，雷公然声称FBI每10个小时就处理一起涉华案件，他们不要以为中国安全部门是吃素的！

美方个别官员有关言论无视基本事实，充斥着政治谎言，充分暴露了他们根深蒂固的冷战思维和意识形态偏见，中方对此坚决反对。我想强调，近来美方一些政客多次对中国进行莫须有的抹黑指责，渲染所谓“中国威胁”，企图转移视线，掩盖自身问题。他们的图谋世人看得清清楚楚，注定不会得逞。

至于美方有关“猎狐行动”的言论，我想强调，打击跨国犯罪是国际社会的广泛共识。中方在海外开展“猎狐行动”，抓回外逃嫌犯，是维护法律尊严和社会正义。近年来，许多国家都同中方积极开展了相关执法合作。美方官员作出如此表态，难道是希望美国成为犯罪分子的“避罪天堂”吗？

我们敦促美国个别官员立即纠正错误，停止发表错误的涉华言论，停止日复一日炮制政治谎言，停止损害两国互信与合作的做法。

深圳卫视记者：昨天，首期中国—上合组织新型冠状病毒肺炎防控主题交流视频会成功举行。你能否进一步介绍视频会有关情况？

赵立坚：据了解，此次会议以“守望相助 共克时艰”为主题，采用线上线下相结合的方式面向全球直播。多家中国医疗机构的专家同上合组织成员国、观察员国和对话伙伴国近40家医疗机构的200多位专家，就新冠肺炎临床诊疗等话题进行了深入探讨。未来几周，相关视频会议还将陆续召开，相信这将有助于与会各国医务人员提高专业技能，帮助各国在与新冠病毒斗争中挽救更多生命。

上合组织秘书长诺罗夫在开幕辞中高度评价中国的抗疫斗争和积极开展国际合作的负责任大国担当。上合组织睦邻友好合作委员会秘书长郑薇说，上合组织国家在“上海精神”指引下，以实际行动为国际抗疫合作贡献了力量。下一步，中方将同各方加强合作，推动上合组织为维护地区和全球公共卫生安全作出更大贡献。

塔斯社记者：7日，美国、日本、澳大利亚三国防长举行会议，重申反对中方在东海、南海所采取的破坏地区局势的行为，强调维护地区航行与飞越自由的重要性。美日澳三方还对香港国安法的实施表达了关切。中方对此有何评论？

赵立坚：当前，在地区国家的共同努力下，东海、南海局势保持总体稳定并向好发展。在此形势下，个别域外国家从一己私利出发，频繁炒作东海、南海有关问题，甚至派遣大规模先进军舰、飞机进入相关海域，推动军事化，威胁地区和平稳定。中方对此坚决反对，敦促有关国家认清地区发展的主流和大势，尊重地区国家维护有关海域和平稳定的努力。

关于三国防长会对香港国安法的关切，中方已多次就香港国安法阐明严正立场。这一问题纯属中国内政，任何外国无权干涉。

《环球时报》记者：据报道，美国国务院发言人7日称，特朗普总统已正式通知联合国秘书长古特雷斯，其已启动美国退出世卫组织程序。同日，古的发言人确认了该消息。中方对此有何评论？

赵立坚：这是美国奉行单边主义、毁约退群的又一例证。

作为全球公共卫生安全领域最权威、最专业的国际机构，世卫组织在应对全球新冠肺炎疫情上发挥着不可或缺的中心协调作用。当前，国际抗疫正处于关键阶段，支持世卫组织就是支持国际抗疫合作、支持挽救生命，这是国际社会的广泛共识。美国的这一做法破坏国际抗疫努力，特别是给急需国际支持的发展中国家带来严重消极影响。我们敦促美方履行应尽的国际责任和义务，展现一个大国应有的责任担当。我们也呼吁国际社会进一步凝聚多边主义共识，加大对世卫组织的支持和投入，共同维护全球公共卫生安全。

塔斯社记者：昨天，俄罗斯和中国在联合国安理会否决了德国、比利时提出的叙利亚跨境人道救援授权延期决议草案。中方有何评论？

赵立坚：中国和俄罗斯对有关决议草案投了反对票。中国常驻联合国代表张军大使已在安理会解释性发言中全面阐述了中方立场。

中方一贯高度重视叙利亚人道局势，多年来在力所能及基础上为叙利亚提供大量人道救援。同时，中方一贯认为，对叙利亚人道救援应充分尊重叙利亚主权、独立、统一和领土完整，充分听取叙利亚政府意见。中方鼓励相关各方努力推进叙利亚跨境人道救援，对跨境人道救援机制作出相应调整。各方应不断加强对话，增进互信，积极响应联合国秘书长全球停火倡议，为政治解决叙利亚问题作出努力。

印度报业托拉斯记者：关于世卫组织派专家组访华的问题。你能否透露更多细节？比如专家组会去哪里、是否包括武汉？

赵立坚：关于你提到的具体问题，我目前没有信息发布，建议你保持关注。我们会适时发布有关消息。

彭博社记者：美国总统特朗普称，美方正考虑禁止抖音国际版（TikTok）在美运营。此前有美方官员称，有关应用程序一直在为中国政府提供用户数据。中方有何评论？

赵立坚：美方个别人的言论完全是无中生有、恶意抹黑。中国政府一贯要求中国企业在依法合规的基础上开展对外经济合作。如果按照美方的逻辑，美方众多社交媒体企业在全球拥有巨大的用户群体，对世界各国而言，难道不是巨大的安全威胁？他们更应该受到国际社会的共同监管和评估。

我们敦促美方一些人端正心态、摒弃偏见，不要以己度人，停止动用国家机器打压中国企业，多做有利于促进中美关系的事。

(责编：张信凤、杨牧)