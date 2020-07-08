原标题：重大发现不断！多国新冠疫情首次出现时间点或大幅提前

当前，新冠病毒的阴影不仅没有散去，反而正在全球范围内加速蔓延。随着全球对新冠肺炎疫情研究的不断深入，多个国家的疫情发展时间线被改写，出现确诊病例或疫情本地传播的时间点或被大幅提前。

·西班牙 2019年3月

西班牙巴塞罗那大学6月26日发布公告称，该校领导的一个研究小组在去年3月采集的巴塞罗那废水样本中检测出新冠病毒。

此前该小组的研究人员已在今年1月15日的废水样本中检测到了新冠病毒的存在。西班牙本土直到今年2月25日才报告首例新冠确诊病例。

6月29日，西班牙巴塞罗那大学生物学教授阿尔韦特·博什在办公室工作。新华社发（伊斯梅尔·佩拉科拉摄）

·美国 2019年11月

美国新泽西州埃塞克斯县贝尔维尔市市长迈克尔·梅尔哈姆曾表示，他的新冠病毒抗体检测结果呈阳性，他相信自己是去年11月感染新冠病毒的。

今年1月美国报告首例新冠确诊病例。新泽西州3月4日报告首例新冠确诊病例。美国公共卫生专家认为，新冠病毒可能今年头两个月已在美国悄然传播，但当时检测量很少，并且检测条件严苛。

美国新泽西州贝尔维尔市长迈克尔·梅尔哈姆：我已有新冠病毒抗体。

·巴西 2019年11月

巴西圣卡塔琳娜联邦大学7月2日发表的一份研究报告说，由该校领衔的一个研究小组在圣卡塔琳娜州首府弗洛里亚诺波利斯市去年11月27日采集的废水样本中检测出新冠病毒。

·意大利 2019年12月

意大利高等卫生研究院6月18日发布的一项研究结果显示，研究人员在意大利北部两座城市米兰和都灵去年12月的废水样本中检测出新冠病毒的核糖核酸。

4月8日，在意大利首都罗马，医务人员进行新冠病毒检测取样。 新华社发（阿尔贝托·林格利亚 摄）

·法国 2019年12月

法国巴黎公立医院集团下属两家医院的重症监护部门负责人伊夫·科昂5月3日对法国媒体说，法国至少在去年12月底就出现了新冠病毒感染病例。这比法国官方宣布的首批确诊病例要早近1个月时间。

·英研究机构：基因分析显示新冠病毒或去年底已在全球传播

英国伦敦大学学院等机构研究人员发表在《感染、遗传与进化》期刊上的一项研究说，基因分析显示新冠病毒可能去年年底已在全球广泛传播。

该研究团队分析了来自全球新冠病毒感染者的超过7500个病毒基因组数据，认为这些新冠病毒的同一祖先来自2019年年底，这可能是新冠病毒从自然界跳跃到人类宿主的时间。（编辑：薛笔犁 朱梦娜 来源：新华社、央视新闻）

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