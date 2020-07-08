美国退出世卫：一个全球“无人支持”的决定 

人民网7月8日电 （徐祥丽、燕勐）日前，美国正式启动退出世卫组织（WHO）程序。当地时间7月7日下午，联合国秘书长发言人迪雅里克表示，联合国正在核实美国是否符合退出的所有条件，包括全额支付分摊的财政义务。

在疫情全球大流行期间退出世卫组织，此举遭到美国国内以及国际社会同声谴责。

美国两党：退出WHO将令美国更加脆弱

民主党总统候选人拜登表示，自己如当选总统，第一天就要撤回这一决定。美联社则报道，特朗普在多项民调中落后拜登，他寻求通过激烈攻击中国和世卫组织，来转移对政府抗疫不力的批评。

美国国会参议院外交关系委员会成员罗伯特·梅嫩德斯称，此举不会保护美国人民的生命或利益，只会让美国人生病并孤立无援。该委员会另一位成员默克雷表示，在一个世纪内最严重的全球疫情中退出世卫组织，这会令美国人更加脆弱。“通过放弃控制境外病毒的努力，我们正在让更多的美国人得病，不管是通过来美国的国外旅行者，还是通过美国人到国外的旅行。”

民主党众议院发言人佩洛西称退出世卫是“真正的无意义之举”。共和党参议员，参议院卫生、教育、劳工和养老金委员会主席拉马尔·亚历山大，也不同意特朗普的决定。“如果特朗普政府有具体的世卫组织改革措施，应该提交国会，我们可以共同努力促成改革。”

美国医学界：退出世卫将延长大流行时间

就在美国确认将退出世卫组织的时候，美国及世界各地新冠病例的数量仍在持续上升。

目前，美国的新冠肺炎确诊病例数已超过300万，死亡人数超过13万。这一决定遭到美国医学界反对。

美国医学会、美国儿科学会、美国家庭医师学会和美国医师学会负责人联合谴责美国退出世卫组织的举动，并在声明中说，这“使我国的健康面临严重风险”。

“我们呼吁国会拒绝政府退出世卫组织，并尽一切努力维护美国与这个有价值的全球卫生机构的关系。现在是致力于全球卫生的时候，不是退缩的时候。”

750 名全球卫生和国际法领域的专家6 月 30 日致信美国国会，指出美国退出将导致 WHO 缺乏足够资金以进行试剂检测、接触者追踪和疫苗研发方面的项目，“将可能导致美国人和外国人丧命”，并延长大流行时间。

这封信除了警告人们此举会对控制这一大流行病所做的努力产生影响外，还预言美国的退出行为可能会阻碍该组织多年与一些疾病作斗争取得的进展，如脊髓灰质炎和艾滋病毒等。

美利坚大学法学教授林赛·威利说，退出也可能危及到美国获得用来拯救生命的新冠肺炎疫苗的机会。“鉴于美国境内的疫苗生产能力有限，我们正处于开发安全、有效的疫苗并考虑如何分配的双重压力之下，在这个关键阶段退出世卫组织，是个可怕的错误。”她说。

多个全球机构声援WHO 称美国举动削弱全球抗疫

美国媒体报道，特朗普政府退出WHO的决定几乎没有得到美国盟友的任何支持，除了巴西总统博索纳罗。6日，博索纳罗新冠病毒检测结果为阳性。

联合国基金会主席卡曾斯将这一决定称为“短视、非必要、不折不扣的危险”。

“世卫组织是唯一能够引领和协调全球对新冠疫情应对的组织。”她在一项声明中说，“终止美国与世卫组织的关系将会削弱抗击病毒的全球努力——将所有人都置于危险境地。”

目前，世卫组织还在努力协调保障全世界医疗机构的物资，比如呼吸机。卡曾斯表示，世卫组织在抗击新冠肺炎疫情的斗争中“不可或缺”。

全球卫生理事会（Global Health Council）主席罗伊斯·佩斯对CNN表示：“从卫生专家到国家元首、再到抗疫前线的英雄们，成千上万的人都认为世界需要世卫组织。美方这一举动是在一场我们尚未战胜的疫情中的危险赌博，现在还没有其他能够代替世卫组织的可行选项。”

英国《卫报》指出，特朗普此举没有得到任何国际社会支持。德国高级外交官布廷在参加大西洋理事会关于新冠肺炎的圆桌会议时表示，在疫情的全面冲击之下，妨碍世卫组织的工作并不是一个好主意。”《卫报》报道，在这场会议上，没有任何一个国家的外交官支持美国退出世卫组织。

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