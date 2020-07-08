巴西总统博索纳洛核酸检测结果呈阳性 

巴西媒体报道截图

人民网讯（鲁扬 实习生张爱苗）巴西总统博索纳罗当地时间7日宣布其核酸检测结果为阳性，并承认患新冠肺炎。这今年3月以来他进行的第四次检测。

7月6日，博索纳罗由于发烧和感到疲惫，决定再次接受核酸检测，“我发烧至38度，但到了晚上，体温开始下降。”博索纳罗描述道，他说自己还接受了x光透视检查，结果显示自己的肺部十分干净，并未被感染。

他表示自己正在服用羟氯喹，这是一种用于治疗和抵御新冠肺炎的药物，不过，这种药物的效用并未被世卫组织证明。

记者会后摘下口罩 称新冠为“小感冒”

博索纳洛多次称新冠肺炎不过是“小感冒”，这次他依然宣称自己状况很好，“我甚至想去散散步，但根据医生的建议我不会这样做，我只是想说现在并没有感到什么不舒服。”博索纳罗说。

博索纳罗表示，在接下来的几天中，他将通过视频方式在黎明宫（总统官邸）批示文件，并会通过助手协助来进行签字。 他还表明，自己已取消本周前往巴伊亚州和米纳斯吉拉斯州的访问。

博索纳洛就感染新冠肺炎接收了巴西几家媒体的采访，并举行了记者会。 发布会结束时，他远离记者几步后摘下口罩露出脸，说自己现在“很好”，并呼吁社会要更加照顾老年人。不过，巴西不少传染病专家认为，作为新冠肺炎感染者，总统此举非常不妥，容易造成病毒传播。

此前的3月24日，博索纳罗在国家广播电视网络上发表的声明中称新冠肺炎为“小感冒”。他当时说：“在我这样的特殊情况中——我曾经是一个运动员，如果我感染了这种病毒，我不会担心。我不会有任何感觉，或者最多只是会得一场小感冒和风寒。”

多位部长进行新冠病毒检测

博索纳罗现年65岁，处于专家认为的风险人群年龄段。他说：“我们将特别照顾老年人和那些并发症患者。”不过，对于年轻人，这位巴西总统则认为，没什么大不了，“如果你们感染了病毒，请放心，对你们来说，恶化的可能性几乎为零。”实际上，根据巴西卫生部公布的数据，年轻人和那些没有并发症的人，也有可能发展为重症新冠患者。

在确诊前，博尔索纳罗还与多名年逾六十岁的部长举行了会议，这些部长们都进行了新冠病毒核酸检测，包括现年70岁的经济部长戈德斯，不过，目前，部长们的检测结果均呈阴性。

过去几天，博索纳洛不顾保持社交距离的建议，多次与支持者接触并进行交谈，这可能导致已经传播了这种疾病——根据世卫组织的说法，感染者能够在出现症状前的六天内传播病毒。

“新冠病毒像雨一样”

博索纳罗曾表示，新冠病毒“像雨一样”，将传播给大多数人：“在这里我能告知大家的是，这种病毒几乎就像我过去所说的那样，虽然这种说法被批判多次，但新冠病毒就像下雨一样。”

但是，没有科学证据表明大多数人必须感染该病毒。 有科学家估计，在巴西，如果70％的人感染了这种疾病，将有180万人死亡。 而博索纳罗也已在另一场合表示，70％的巴西人将患新冠肺炎。

自2月底巴西新冠肺炎开始蔓延以来，博索纳罗一直未遵守卫生当局的预防传染措施指南。他一直反对各州政府为降低传染速度而采取社会隔离和关闭贸易等措施。尽管隔离是国际公认的防止病毒传播的最有效方法。

在过去的四个月中，博索纳罗在访问巴西利亚的街头商业活动以及访问联邦区附近的城市引起了人群聚集，还参加了支持政府的示威游行。在这些场合，他并没有戴口罩，只是照常摆出拍照姿势并接触人群。

自3月以来，博索纳罗已经接受了三次核酸检测。第一次是在访美结束后，与代表团接触的20多人受到感染。

(责编：张信凤、杨牧)