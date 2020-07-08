特朗普说将施压各州重启校园

新华社华盛顿7月7日电（记者孙丁 徐剑梅）美国总统特朗普7日在白宫举行的一场活动上表示，希望美国学校能在秋季重开校园，为此他将向各州州长施压。他同时提及，年轻人新冠病毒感染死亡率较低。

美国乔治敦大学全球卫生法教授劳伦斯·戈斯廷在社交媒体上说，重启校园，安全是第一位的。联邦政府若要安全重启校园，需提供资金支持并确保教师、学生及其家人的安全。

过去一段时间，特朗普在推动美国各州重启经济的同时，不断呼吁重开因疫情而关闭的校园。

今年上半年，为防范新冠病毒传播，美国大、中、小学等普遍暂停面授课，转而开展网络教学。随着新学期临近，美国学校考虑或制定复课计划，但由于疫情在美国尚未得到控制，甚至在一些州还出现明显反弹，很多学校打算秋季学期继续让学生上网课，招致联邦政府不满。

为施压美国大学重启校园，美国入境和海关执法局日前发布通告说，2020年秋季学期的留学生如果仅上网课，将无法取得赴美签证或维持当前签证。

据美国约翰斯·霍普金斯大学7日的统计数据，美国新冠病毒感染病例数接近300万，死亡人数超过13万。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇日前表示，美国仍“深陷”第一波疫情中。但特朗普7日接受美国媒体采访时说，他不认同福奇的判断，美国现在“状况很好”。

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