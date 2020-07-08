欧盟称赞中国加入《武器贸易条约》

新华社布鲁塞尔7月7日电（记者王子辰）欧盟对外行动署新闻发言人7日发表声明说，中国加入《武器贸易条约》有助于推进实现该条约的目标，即规范常规武器国际贸易、防止和消除常规武器弹药非法贸易和防止常规武器弹药转移。

声明说，与所有国际条约一样，全面执行和普遍加入至关重要。中国加入《武器贸易条约》是一个重要进展，因为更负责任的全球武器贸易将有助于和平、安全和稳定，减少人类痛苦，促进合作、透明度和增加信任。它还将为可持续发展创造更好的条件。欧盟支持各国普遍加入和执行《武器贸易条约》，与世界各国分享关于如何根据该条约建立或改进其武器出口管制制度的专门知识。

《武器贸易条约》于2013年4月2日在联合国大会上通过，并于2014年12月24日生效。今年6月20日，十三届全国人大常委会第十九次会议表决通过了全国人大常委会关于加入《武器贸易条约》的决定。中国常驻联合国代表张军7月6日向联合国秘书长古特雷斯交存中国关于《武器贸易条约》的加入书。根据规定，加入书自交存之日起90天后生效。中国加入后，《武器贸易条约》共有107个缔约国。

2013年，美国时任总统奥巴马曾签署《武器贸易条约》，但在美国步枪协会等政治势力反对之下，美国参议院从未批准这一条约。2019年4月26日，美国总统特朗普表示，美国将撤销在《武器贸易条约》上的签字。

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