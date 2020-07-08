中国代表敦促有关国家立即解除对叙利亚单边强制性措施

新华社联合国7月7日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军7日敦促有关国家立即解除对叙利亚单边强制性措施，并要求联合国人道事务协调办公室全面评估单边强制性措施对叙利亚整体人道局势的影响，由秘书长向安理会提交专门报告。

安理会当天对德国、比利时提出的叙利亚跨境人道救援授权延期决议草案进行投票，中国、俄罗斯投反对票，决议草案未获通过。张军作了解释性发言。

张军指出，中方一贯高度重视叙利亚人道局势，支持国际社会及联合国机构加大对叙利亚民众的人道救援。一直以来，中方通过双多边渠道向叙利亚提供了食物、医药、教育、公共服务等各方面援助，为改善当地人道状况发挥了积极作用。新冠疫情暴发后，中方已向叙方援助两批抗疫医疗物资，并同叙方举行卫生专家视频会议，帮助叙利亚政府和人民抗击疫情。

张军强调，单边强制性措施进一步加剧了当前叙利亚经济和人道主义危机。多年非法制裁对叙利亚经济社会发展和人民生活造成难以估量的负面冲击。联合国秘书长古特雷斯及裴凯儒特使多次呼吁有关国家解除单边强制性措施。中方据此提出了有关修改意见。令人失望的是，主笔国提交的决议草案完全无视中方修改意见，未有一字一句提及单边强制性措施问题。对这样一份不客观、不平衡的决议草案，中方不得不投反对票。

张军指出，跨境人道救援机制仅系紧急临时性举措。而单边强制性措施一日不解除，叙人道局势就不可能得到根本改观。个别国家口口声声说关心叙利亚平民疾苦，却通过对叙追加单边强制性措施，无情扼杀叙利亚人民生计。中方再次呼吁安理会正视这个至关重要的问题。

张军表示，中方一贯主张通过全面综合方式处理叙利亚问题，统筹考虑政治、反恐、安全、人道等各方面因素。相关各方在叙利亚人道问题上的分歧，归根结底要通过推进叙利亚政治进程来解决。中方敦促各方不断加强对话，增进互信，积极响应联合国秘书长全球停火倡议，为政治解决叙利亚问题作出努力。

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