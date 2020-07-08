调整心态很重要 日本东大生高考“经验谈”

人民网东京7月8日电（李沐航）在历经1个月的等待后，7月7日至8日，全国1071万考生终于迎来了2020年高考。广大考生们在历经此次疫情后踏入考场那的一刻，就已开始迎接全新的人生。而作为中国近邻的日本，每年“高考季”的考生们也同样要经历不安、彷徨、期待，最终才有可能迎来蟾宫折桂。考生们更是要踏上“征途”，通过一道道考试，最终才能叩响自己心仪高校的大门。今天，就请大家跟随人民网驻日本记者一探日本考生是如何通过自我调节和不断努力迎接高考的吧。

在日本，考生考上一所自己理想的大学并非易事，相对中国的统一高考，门槛也并不逊色。如果考生的目标是国立大学，也要事先参加“统一高考”，成绩过了标准分值后，继而才可以前往自己心仪的大学参加校内考试，也就是说，要至少参加两次严格选拔。而日本的国立大学都是统一时间考试，因此考国立大学的机会，可以说只有一次。除了国立大学，日本也有很多知名私立大学，私立大学的校内考时间各不相同。这样，考生则有了不少“择校权”了。所以，每当日本的“高考季”，在街头、电车上总可以看到成群结队的毕业生、复读生前往不同的学校参加考试。让我们看看日本的高中毕业生、复读生是如何面对大学考试的，并了解一下日本考生如何调整自己的应考心态。

排除杂念 不能输给自己的各种不安

考生T.M毕业于大阪府立北野高中，在参加位于东京大学校内考试前一天抵达东京。他在酒店放下自己的行李后，立即动身前往了第二天的考点-东京大学。进入校园后，T.M便坐在校园内的长椅上，给自己打气，想象着在大学开学后，作为“东大生”的自己走在东京大学校园里的场景。他说，自己在这1年的努力都历历在目，第二天的考试要认真对待，用尽全力。虽然T.M充满信心，但是考试前一晚仍因紧张和不安难以入眠，他对自己说：“考试前一晚本来就应该是最紧张吧，挑战晚上睡不着也很有意思。”

第二天，T.M抵达考场后，首先确认了洗手间的位置，以便考试过程中如果去洗手间可以不耽误任何时间，他认为不能在考试中增加任何的不安情绪。到了考试当日，T.M为了缓解紧张，会吃一块巧克力，放空大脑尽可能让自己冷静下来。他说，当时走廊里有大概有15名考生，都在谈论考试的话题，如果参与讨论或者听见他们的具体谈话内容，可能会让自己考前更紧张，所以决定留在教室里平静心情。他认为，考试过程中，不能心有杂念，从始至终要精神集中，专心致志。第一门考试结束后，在考场外呼吸一下新鲜空气，放松后尽早吃午饭。吃完饭后返回考场，为了不在考试中因为遇到难题而犯困，要在考场内闭目养神，充分休息。

最后，作为考生T.M也想对正在备考的考生们提出一些自己的建议。他说，可以试着在考试前感谢一下身边对自己有所付出的人，比如父母、朋友。告诉自己，为了他们，自己一定要成功。或者告诉自己，身边有他们的陪伴，自己是多么的幸运。他说，不管考试前一晚是学习还是休息，最重要的是第二天拿出自己的最佳状态。另外，在一些科目考试过程中，因为答不出想放弃的时候，一定要想出适合自己的方法克服这种放弃的想法，冷静面对。高考最重要的是不要有过大心理负担，要让自己变的自信。

平时多模拟 早日适应真正考场

考生S.K毕业于广岛县广岛学院高中，是一名复读生。他说，和应届高中毕业生相比，复读生最大的优势是经历过了一次高考的艰辛，知道真正的高考是什么。要在前一年高考的经验基础上，平时就要多模拟考试当日的状况，进行练习让自己适应，以便提高自己的心理素质。模拟中，很多细节都要注意到，包括预想考试时，自己的一些小习惯和服装等。总之，就是要抱着必胜的决心前往考场。“还有就是要考虑如何通过真正的考试发挥出自己最强的实力，这可能与其他一般考生的想法有所不同。在完成上午的考试后，我会与其他考生一起吃午饭，他们会说一些考试的烦恼，但是我属于肯定派。当然，我也不会在午休时间因为不安不停地看习题。因为已经经过一年的努力了，现在再去看书已经不能改变什么了。”S.K说。

他认为，考完一项科目后，不要让自己受到任何影响，力保自己全力以赴下一场考试。与其让自己紧张，不如要让自己振作面对。

最终，通过自己在平时的努力学习以及在考试前的小“技巧”，两位考生均让自己在最佳状态下进入了考场。T.M和S.K也最终通过了东京大学的校内考试，圆了自己的“东大梦”。

希望东大生的“经验谈”能够为今年广大学子带来一定的参考作用。调节心态十分重要，只有“平常心”，放下包袱才，能最大发挥出自己的实力。唐代诗人李白曾在《上李邕》写到：大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。希望每一位考生在历经12年的寒窗苦读后，通过今年高考，画上一个圆满句号，并都能考上自己心仪的大学，开启崭新人生。

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