巴西中企的抗疫三部曲

人民网里约热内卢7月7日电（记者吴杰、张远南）记者7日从里约总领馆等举办的国际经贸合作抗疫论坛了解到，在巴西的多家中国企业，面对严峻的疫情，做好防疫，坚持运营，驰援当地，这三部曲令人关注，受到巴西当地社会赞扬。

7月7日研讨会发言嘉宾。

结合中国经验，做足防御措施

自2月26日出现首例确诊病例以来，巴西疫情快速蔓延，截至7月7日，南美大国巴西的确诊人数已超过166万，成为全球最严重的国家之一和世界疫情的新震中。很多在巴中资企业对防疫非常重视，结合中国成功的预防经验，除了普遍采取定期监测体温、全员佩戴口罩、保持社交距离、部分人员居家办公外，有的还推出了各具特色、行之有效的防控措施。

徐工集团巴西公司的防控形成三个特色：推动网格化管理，在看得见的地方进行长期备战，在看不见的地方体现用心关爱。他们实行中巴员工工作区域和上班时间分离工作机制，尽量避免人员交叉。全员开展健康工程，引导员工转移注意力，每天开展30分钟以上的健身运动。注意做好口罩、防护服、护目镜、消毒液等防疫物资的采购、储备及发放使用。租用冰柜，提前对食品、日用品等生活物资进行储备。还加强管理层与员工的沟通，与东南大学心理研究所共同制定了员工心理健康指导手册，指导员工在疫情期间正确认识心理应激反应并进行自我调适，并增加国内外视频连线，解决疫情期间派驻员工家中实际困难。

中国海油工程巴西公司及时制订海上油田应对方案，建立海上平台员工“14天隔离倒班”机制，并在合作油田大力推广落实相关防控措施，与各国合作伙伴分享防疫经验，得到巴西合作方广泛赞赏和借鉴。

中企向巴西当地捐赠防疫用品。

坚持疫中运营，满足当地需求

国网巴控公司承担着为巴西利亚、里约热内卢、圣保罗等15个州提供输配电服务，为巴西电网运行提供支撑的任务。他们在同行业中较早实行远程办公、设立备用集控中心、灵活安排运行值班等一系列科学防控措施，确保了员工的身体健康。同时，还制定了周密的疫情期间电网运行和检修工作预案，加强运维工区疫情防控，合理安排检修计划和人员配置，时刻准备紧急情况下的巡视和抢修，全力保障了疫情期间的输配电资产安全稳定运行。

在全面防疫的前提下，徐工巴西开足马力高产满产，在时间紧任务重的情况下，发挥突击队的作用，保质保量地为巴西托坎廷斯州提供了220台挖掘机等工程机械，支援了巴西的工程建设，带动了当地新的就业。巴西总统博索纳罗在其个人社交媒体上为此项目点赞，还配发了大批机器交付的照片。

巴西当地政府给中企发来的感谢信。

捐赠实用物资，体现社会担当

在巴西当前疫情形势日益严峻的艰难时刻，在巴中企牢记企业社会责任，积极回馈当地社会，通过向项目所在地方政府捐赠医疗物资，支援当地防疫抗疫工作，得到巴西社会各界的好评。

在特高压输电工程沿线运维基地所在地区，国网巴控公司向当地捐助医用电动病床以及重症监护室医疗设备和防疫物资，向巴西贫困家庭捐助基本生活食品篮。由国家电网在圣保罗经营管理的CPFL公司，为其经营区域内20所医院购买抗疫医疗物资，同时向里约州、圣保罗州政府和当地医院捐赠医用口罩，协助当地医疗体系更好地抗击病毒。

有很多在巴中企积极向当地政府和百姓伸出援手，筹集捐赠当地急需的防疫物资。徐工巴西向米纳斯州政府、圣保罗州政府、巴西的华人组织及巴西员工家属及所属工会等捐赠口罩等防疫物资。中国海油巴西公司为里约和圣灵州两地捐赠口罩支持防疫事业。中国投资的南美金属SAM公司，向米纳斯吉拉斯州捐赠口罩等防疫用品。

(责编：崔越、刘洁妍)