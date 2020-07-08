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疫情之下 留韩学子多坎坷

2020年07月08日13:26  来源：人民网-国际频道
 

人民网首尔7月8日电（杨晓娜） 突如其来的疫情，不仅影响了国内莘莘学子的复学与毕业日程，更让海外学子的求学之路屡遇困境。自疫情初期起，时至今日，留韩学子从赴韩求学、在韩学习和生活，到毕业、求职等多方面均受到了疫情不同程度的影响。

疫情期韩国仁川大学的空旷校园。裴埈基摄

中韩疫情初期 留学生两度返韩却步

今年2月份，不仅是严重的疫情扩散期，又是韩国春季学期的返校季，这让一大批准备返韩复课的留学生踌躇不前。他们一方面担心返韩途中交叉感染的风险，另一方面又要面对随时可能变更的出入境政策及入校管理要求。部分高校向中国留学生提出休学一学期建议，还有部分高校则明确规定返校截止日期，否则按自动休学处理。

2月末起，大邱新天地教会引发的大规模聚集性感染扩散至整个韩国，拉响了韩国紧急防疫的警报。随后，韩国各大、中、小学多次推迟开学时间。不确定的开学时间，让准备入韩的一批留学生再次面临是否放弃本学期的选择。据韩国教育部统计，2月29日至3月7日期间，近80%的中国留学生取消了入韩计划。按照2019年在韩中国留学生的数量估算，暂时取消入韩计划的留学生多达4.8万人。

疫情期韩国延世大学严控外来人员出入。裴埈基摄

防疫日趋常态化 在韩留学生焦虑增多

5月初发生的梨泰院夜店集体感染事件，打破了韩国取得防疫彻底胜利的希望，韩国社会似乎自此接受了防疫工作将转为常态化这一事实。各高校在多起疫情波动中，通过开设云课堂完成了整个春季学期课程，迎来了这个“特别“的暑假。

记者专访多位高校留学生发现，大部分受访者指出，云课堂并不影响听课质量，课堂发言也能够顺利进行；还有受访者认为云课堂反而有助于集中精力听讲。一位硕士留学生小凌表示：“疫情对暑期计划的影响较大，原本计划的暑期旅行无奈取消。为了安全起见，还要尽量减少与好友相聚，使得本次暑期生活较为单调乏味。”另有部分受访者称，想勤工俭学的同学近期很难找到兼职机会，将带来一定的生活压力。另据业内人士预计，秋季入学的中国留学生人数也会有相应的减少。

在留学生群体中，还有两位特殊代表向记者吐露了心声。一位首次来韩求学的受访者小李（18周岁）表示，办理留学手续时会出现申请材料临时增多、机票一票难购、韩国语能力考试时间延期等困难。还有一位即将毕业的受访者小韩表示，目前周围同学都急于毕业后回国找工作，毕业典礼延期和回国交通受限等问题给大家增添了一份焦虑。

留学中介受打击较小 韩国高校财政堪忧

记者对国内几家代表性留学中介机构调查发现，疫情对留学中介机构的打击虽不容忽视，但受损业务板块多为欧美、日本留学办理量的减少，相比之下，韩国留学业务受打击相对较小。关于赴韩留学的咨询依然不断，留学中介机构也会经过谨慎的前期准备，打消留学生家长们的顾虑。

签证难申、机票难购以及中韩两国的出入境管控等因素，都预示着秋季入学的留学生人数可能呈现减少趋势。而包括中国留学生在内的各国赴韩留学生人数的减少，将给韩国大学，尤其是地方大学的财政收入带来巨大影响。据韩国教育部称，全罗北道地区某大学已经提交闭校申请，此现象有可能在地方大学中继续扩散。另有受访者向本报透露，他所在的大学可能在下学期上调留学生学费。

(责编：崔越、刘洁妍)
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