美国多名州长的关联企业获小企业纾困贷款

美国中小企业管理局6日发布小企业新冠疫情纾困贷款发放情况最新信息。美国媒体梳理后发现，多名州长的家族企业或关联企业获得救济，包括一名亿万富翁州长的多个企业。

美联社报道，8名州长的家族企业或关联企业获得贷款，既有民主党籍也有共和党籍州长，贷款额共计超过1000万美元。

一家拥有一个美国职业棒球队的企业获得贷款，数额最少15万美元，最多35万美元。具体数额不明，因为发布的信息只显示贷款额度区间。

俄亥俄州州长迈克·德瓦恩是这家企业的股东之一。他的儿子现任这家棒球俱乐部总裁。按照德瓦恩发言人的说法，德瓦恩持股32%，不参与经营；企业获得将近19万美元贷款，用于支付工资。

新罕布什尔州州长克里斯·苏努努家族持股的一家投资企业获得35万至100万美元贷款。这家企业拥有一个度假村，苏努努先前担任那里的首席执行官，2017年就任州长前辞职。另外，新罕布什尔州另外5处与苏努努有关联的度假村分别获得至少15万美元贷款。

就获得贷款，苏努努的法律顾问强调，度假业是受新冠疫情冲击最严重的行业之一。

新泽西州州长菲尔·墨菲持股的一家通信企业获得35万至100万美元贷款。不清楚墨菲的持股比例。这家企业说，这笔贷款保住了21个工作岗位。

加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆创立的一家企业获得15万至30万美元贷款。这家企业涉足酿酒和休闲业。纽瑟姆2019年就任州长时宣布，他将退出商业活动，把资产交给一家由他的朋友和律师经营的信托企业管理。

弗吉尼亚州州长拉尔夫·诺瑟姆持股的一家医疗企业获得200万至500万美元贷款。他的发言人称，诺瑟姆不参与企业经营，也没有参与贷款申请。

马里兰州州长拉里·霍根创立的一家不动产中介公司和密西西比州州长泰特·里夫斯持股的一家空调企业分别获得15万至35万美元贷款。里夫斯的发言人回应道，里夫斯是“小股东”，不参与日常经营，而且他“有很多其他事要忙”。

西弗吉尼亚州州长吉姆·贾斯蒂斯家族的至少6家企业获得贷款，共计1100万至2400万美元。美联社报道，贾斯蒂斯据信是西弗吉尼亚州最富有的人，身家超过10亿美元，拥有数十家企业，经营范围包括煤矿、农业和休闲业。

贾斯蒂斯2016年就任州长，当时是民主党人。上任后不到一年，他与总统唐纳德·特朗普共同出席一次集会时宣布转投特朗普所属的共和党。美联社报道，贾斯蒂斯的家族企业中，许多因欠债被告上法庭。去年，在美国一项面向农业的经济援助计划中，贾斯蒂斯的一个家族企业获得12.5万美元大豆和玉米补贴，是补贴额的上限。

贾斯蒂斯上任以来持续受到批评，包括他把精力更多放在家族生意而不是履行公务上，而他一直予以否认。当选州长后，贾斯蒂斯说要把资产交给信托公司管理，但至今没有落实。

就家族企业获得贷款，贾斯蒂斯在记者会上称，他不知道具体数额，但一直鼓励州内企业积极申请联邦援助。

美联社说，民选官员关联的企业有资格申请和获得这些贷款，但同时，许多普通小企业无法分一杯羹。

美国国会3月底批准将近3500亿美元小企业贷款援助计划，仅两周就因申请企业众多而用尽额度。虽然国会追加3100亿美元援助，但由于限制性规定等因素，在6月30日申请期截止前仍有大约1400亿美元无人申请。

首轮贷款流向不少大企业。美联社先前报道，超过100家上市企业获得贷款，金额合计数亿美元。美国政府因而修改规则，要求大型上市企业退还贷款。

贷款发放的透明度同样受到关注。将近500万家企业已经申领贷款，但外界可能永远不会知道其中80%的企业的名称，原因是中小企业管理局不发布贷款额低于15万美元企业的信息。一些媒体正以法律途径要求公开更多信息。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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