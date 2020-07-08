中国代表强调维和行动为实现发展和促进人权创造条件

人民网联合国7月7日电 （记者李晓宏）联合国安理会7日举行“联合国维和行动：和平行动与人权”公开辩论会，听取联合国人权高专巴切莱特、联合国秘书长南苏丹问题特别代表希勒和民间社会代表的通报。中国常驻联合国代表张军在会上发言表示，和平行动承载着和平使命，为实现发展和促进人权创造条件。

张军说，促进和保护人权是全人类的共同理想，但没有和平稳定，人权无从谈起。维和行动作为安理会维护国际和平与安全的有力武器，为保障当事国人民生存权与和平权发挥了重要作用，为当事国人民实现发展权和其他人权创造了基本条件。

张军强调，和平行动目标是支持热点问题政治解决。授权中是否包含促进和保护人权应取决于每个维和特派团的具体情况。维和行动履行相关人权授权应严格遵守安理会决议，同当事国充分沟通，尊重其特殊情况。同时，当事国政府对促进和保护本国人权负有首要责任。

张军强调，和平行动应为当事国当前应对新冠肺炎疫情提供帮助。维和特派团应在授权范围内协助当事国政府加强卫生能力建设，帮助当事国政府和民众抗击疫情，秉持以人民为中心的思想，切实保障当地民众生命权和健康权。和平行动还应加强内部关于侵犯人权情况的预防和惩治。近年来有媒体陆续曝光维和人员存在侵犯人权行为。不管是联合国维和行动，还是区域组织部署的和平行动，应完善内部管理，严肃维和人员纪律，妥善解决并有效预防此类事件。

张军表示，中方高度重视维和人员能力建设，在部署前进行严格培训，加深维和人员对当地人民和文化的理解与尊重。中国维和人员严格遵守纪律，根据授权积极履职，高质量地完成大量维和任务。作为第一个在《联合国宪章》上签字的国家，中国初心如磐、使命在肩，将继续以实际行动践行对多边主义的承诺，为维和行动和人权事业作出更大贡献。

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