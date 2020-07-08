俄安全会议秘书：美媒有关俄“悬赏”塔利班的报道荒谬

新华社莫斯科7月7日电 俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫7日表示，美国媒体有关俄罗斯“悬赏”阿富汗塔利班袭击驻阿美军的报道是荒谬的，希望美国政界不要靠损害俄利益来谋求竞选加分。

俄《论据与事实》周报7日援引帕特鲁舍夫的话报道说，俄罗斯从未与塔利班有过合作，俄官方已于2003年将塔利班认定为恐怖组织。只有不了解阿富汗局势或故意歪曲当地真实情况的人，才会有所谓“悬赏”袭击的说法。

帕特鲁舍夫表示，俄方一贯致力于协助阿富汗政府打击恐怖主义、极端主义和贩毒活动。俄美两国在反恐合作方面取得过成果，任何关于俄“悬赏”塔利班袭击驻阿美军的说法都没有依据。希望美国媒体更加负责任地进行报道，不要故意造成俄美关系进一步紧张，希望美国政界不要靠损害俄利益来谋求竞选加分。

帕特鲁舍夫说，俄方欢迎美国在尽快结束阿富汗国内政治纷争、启动战后重建对话方面采取实际行动。俄方将继续支持阿富汗人民解决本国问题，为此俄正参与阿富汗问题多方磋商和多边解决机制。

《纽约时报》6月26日援引消息人士的话报道说，美方情报显示，与阿富汗塔利班有关的武装人员去年袭击包括美军在内的驻阿联军后，收到俄情报部门“赏金”。报道说，美国总统特朗普知悉该情报，且美方相关部门在今年3月底曾讨论此事并制订政策选项，但白宫至今未批准采取任何措施。特朗普6月28日在社交媒体上说，情报部门认为该情报不可靠，因此未向他汇报。

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