美国系统性种族主义问题受到多方批评

人民网布鲁塞尔7月7日电 （记者方莹馨）日内瓦消息：7月7日，在人权理事会第44届会议期间，中国人权研究会同委内瑞拉非政府组织“世界和平理事会”共同举办关于美国种族主义问题的视频研讨会。该研讨会通过多个社交媒体平台直播，世界各地4000多人在线观看。

人权理事会前民主公平国际秩序问题独立专家德扎亚斯、美国律师伯顿、委内瑞拉非政府组织代表卢克雷西亚、武汉大学人权研究院执行院长张万洪、西南政法大学人权研究院科研管理部部长周力等通过视频、照片和详实数据，指出美国存在的系统性种族主义问题，呼吁国际社会敦促美国遵守国际人权法义务，立即进行结构性改革，消除系统性种族主义。

德扎亚斯表示，非洲裔美国青年弗洛伊德之死在美并非罕见，他只是警察过度使用武力的受害者之一，其引发的“黑人的命也是命”运动不会从根本上解决美社会不公、种族主义、有罪不罚、暴力文化等问题。美当局只会采用“创可贴”式应对措施，不会寻求从根本上解决问题，包括解决长期存在的社会不公、收入不平等、缺乏教育、培训和就业机会等结构性问题。

伯顿表示，美国种族歧视问题根深蒂固，美国在历史上曾对印第安人进行种族灭绝，制定臭名昭著的《排华法案》，并在二战期间将大批亚洲裔关入“集中营”。弗洛伊德事件仅是美国种族主义问题的“冰山一角”，美国司法系统未能采取有效措施保障非洲裔和其他少数族裔民众。人权理事会就美国种族歧视和警察暴力问题通过决议，是国际社会敦促美解决上述问题的第一步。尽管美国退出人权理事会等多边机构，希望国际社会能够建立机制监督美国落实上述决议。

卢克雷西亚表示，美国白人至上的种族主义根深蒂固，司法系统和执法系统普遍存在种族主义问题，暴力执法、有罪不罚现象屡见不鲜，严重违反国际人权法和《德班宣言》，呼吁美落实联合国决议要求，确保有关肇事者承担应有责任。

张万洪表示，从《排华法案》到新冠肺炎疫情，亚裔美国人在美遭受持续骚扰、排斥和结构性歧视。疫情期间，针对亚裔群体的污名化和歧视行为，破坏了国际团结抗疫合作的氛围，拖延全球应对新冠肺炎病毒努力，使全球付出更大生命代价。美国亚裔应同非洲裔等少数族裔团结起来，共同捍卫美国少数族裔的权益。

周力表示，美国内在制度设计和价值理念存在正当性与合法性缺陷，存在白人至上主义、资本利益优先、二元民主、立法政治职业化操作等，导致种族歧视、移民权利受损、保守主义倾向加剧与右翼化等问题，给世界和平带来不确定性。美国应尊重和承认多样性，履行国际人权法义务，立即采取措施解决有关问题。人权保障应充分考虑多样性，美不应将自身价值观强加于别国。

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