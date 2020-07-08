希腊再促英国归还帕特农神庙雕塑

雅典卫城博物馆日前迎来建馆纪念日。希腊政府再次敦促英国归还帕特农神庙雕塑，以将其收藏于雅典卫城博物馆中。

长期以来，希英两国围绕帕特农神庙雕塑归属问题争执不断，始终未取得实际进展。希腊总理米佐塔基斯称，雅典卫城不仅属于希腊，也是西方文化的象征。“如果想要看到一座完整的卫城，就必须让帕特农神庙雕塑回归原位。”

位于雅典卫城最高处的帕特农神庙建于公元前5世纪，是现存最重要的古希腊建筑之一，为举世闻名的人类文化遗产，其雕塑被视为古希腊艺术的巅峰。19世纪初期，英国外交官托马斯·布鲁斯拿到奥斯曼帝国统治下的希腊当局的“许可”，从帕特农神庙中拆除并运走一批雕塑，后被英国政府收购存放于大英博物馆展出。

“帕特农神庙雕塑是被英国盗窃的，希腊永远不会放弃对文物的索回要求。”希腊文化和体育部长门佐尼表示。从上世纪80年代起，希腊一直通过外交等渠道追讨这批“非法流入”英国的文物。希腊还曾两次向联合国教科文组织求助，希冀第三方调解雕塑归还争议。在英国“脱欧”并与欧盟就未来关系展开谈判的背景下，希腊也希望利用谈判敦促英国尽早归还文物。

英国政府坚称，帕特农神庙雕塑并非战争掠夺而是合法途径获得，并以“希腊缺乏存放雕塑的安全条件”为由拒绝归还。英政府在此问题上的态度备受国内外诟病。英国历史学家大卫·奥卢索加表示，欧洲和美国的博物馆里装满了通过对他国暴力袭击获得的物品，从道德上，英国应将“殖民时期的文物”归还给被掠夺的国家。民调也显示，多数英国民众认为应将雕塑归还希腊。然而，包括大英博物馆在内的许多英国博物馆并不愿放弃非法占有文物。“遗憾的是，大英博物馆虽堪称世界最大且最重要的博物馆，但它仍受过时的殖民主义观点的统治。”门佐尼称。

近年来，得益于国际合作的加深，全球艺术品和文物追讨及返还工作取得进展，许多国家就此议题展开反思和讨论。但由于涉及诸多因素，相关立法空缺及法律操作层面存在限制，海外流失文物追讨工作任重道远。

希腊计划在2021年独立200周年之际举办特别展览，展出帕特农神庙雕塑等流失文物。从2019年开始，希方一直就此与英方展开谈判，至今未果。

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2020年07月08日 17 版）

(责编：马昌、岳弘彬)