人民网>>国际

希腊再促英国归还帕特农神庙雕塑

本报驻意大利记者  韩  硕

2020年07月08日05:49  来源：人民网－人民日报
 

　　雅典卫城博物馆日前迎来建馆纪念日。希腊政府再次敦促英国归还帕特农神庙雕塑，以将其收藏于雅典卫城博物馆中。

　　长期以来，希英两国围绕帕特农神庙雕塑归属问题争执不断，始终未取得实际进展。希腊总理米佐塔基斯称，雅典卫城不仅属于希腊，也是西方文化的象征。“如果想要看到一座完整的卫城，就必须让帕特农神庙雕塑回归原位。”

　　位于雅典卫城最高处的帕特农神庙建于公元前5世纪，是现存最重要的古希腊建筑之一，为举世闻名的人类文化遗产，其雕塑被视为古希腊艺术的巅峰。19世纪初期，英国外交官托马斯·布鲁斯拿到奥斯曼帝国统治下的希腊当局的“许可”，从帕特农神庙中拆除并运走一批雕塑，后被英国政府收购存放于大英博物馆展出。

　　“帕特农神庙雕塑是被英国盗窃的，希腊永远不会放弃对文物的索回要求。”希腊文化和体育部长门佐尼表示。从上世纪80年代起，希腊一直通过外交等渠道追讨这批“非法流入”英国的文物。希腊还曾两次向联合国教科文组织求助，希冀第三方调解雕塑归还争议。在英国“脱欧”并与欧盟就未来关系展开谈判的背景下，希腊也希望利用谈判敦促英国尽早归还文物。

　　英国政府坚称，帕特农神庙雕塑并非战争掠夺而是合法途径获得，并以“希腊缺乏存放雕塑的安全条件”为由拒绝归还。英政府在此问题上的态度备受国内外诟病。英国历史学家大卫·奥卢索加表示，欧洲和美国的博物馆里装满了通过对他国暴力袭击获得的物品，从道德上，英国应将“殖民时期的文物”归还给被掠夺的国家。民调也显示，多数英国民众认为应将雕塑归还希腊。然而，包括大英博物馆在内的许多英国博物馆并不愿放弃非法占有文物。“遗憾的是，大英博物馆虽堪称世界最大且最重要的博物馆，但它仍受过时的殖民主义观点的统治。”门佐尼称。

　　近年来，得益于国际合作的加深，全球艺术品和文物追讨及返还工作取得进展，许多国家就此议题展开反思和讨论。但由于涉及诸多因素，相关立法空缺及法律操作层面存在限制，海外流失文物追讨工作任重道远。

　　希腊计划在2021年独立200周年之际举办特别展览，展出帕特农神庙雕塑等流失文物。从2019年开始，希方一直就此与英方展开谈判，至今未果。

　　（本报罗马电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年07月08日 17 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved