美国收紧国际学生签证

当地时间7月6日，美国国土安全部下属的入境和海关执法局发布一份通报，2020年秋季学期的外国留学生如果仅上网课，将无法取得赴美签证或维持当前签证。美国舆论认为，这一要求国际学生尽量学习线下课程的规定，事实上将收紧向国际学生发放签证。

根据通报，在美国修读学术课程或职业课程的国际学生，如其就读的学校今年秋季学期只进行在线授课，美国国务院将不会向他们发放签证，海关等相关部门也不会允许此类学生进入美国。目前人在美国、秋季学期将出现上述情况的学生也必须离开美国，或转到有线下课程的学校，否则可能面临进入遣返程序等后果。

该通报要求，修读学术课程的国际学生，如其所在学校秋季开展正常的线下授课，那么这类学生最多只可选修1门或3个学分的网上课程。如果这类学生所在学校今年秋季采取混合式授课，学校必须证明学生并不完全靠选修网上课程来度过整个学期，而且他们选择的网上课程数量相对于获得学位所需，必须尽可能少。根据美国国际教育协会的数据，在2018至2019学年，国际学生占美国高等教育学生总数的5.5％，达到了约110万人。

白宫目前正在力推美国学校复课。目前，包括哈佛大学在内的一些美国高校已经宣布，由于防控疫情的需要，今年秋季学期将只进行网上授课。据《高等教育纪事报》对近1100所美国高校的追踪，约8%美国高校计划今年秋季只进行在线教学，23%的高校表示将采用混合模式授课，60%的高校计划开展线下授课。

美国许多教育界人士对这一新规表示忧虑。美国教育理事会高级副主席特里·哈特尔表示，在学校为秋季学期进行准备之际，这项新的规定可能会造成“巨大的混乱”。美国教育委员会副主席布莱德·法恩斯沃斯称，该政策将造成“更多的不确定性”。他表示，一旦美国秋季公共卫生状况恶化，原本提供线下授课的大学不得不将所有课程转移到线上，情况将更加复杂。

美国青年群体权益组织发表声明称，这一新规再次反映出政府应对疫情措施的排外性和错误性，将迫使国际学生仓促离开美国，或不得不寻找新的项目或机构。当局本可以采取更人性化的方式，却并没有这样做。

（本报华盛顿7月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月08日 16 版）

(责编：马昌、岳弘彬)