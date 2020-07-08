《开放天空条约》面临重大挑战

当地时间7月6日，《开放天空条约》缔约国在奥地利首都维也纳举行视频会议。这是美国决定退出该条约以来举行的首次缔约国会议，着重讨论该条约的未来前途。此前分析认为，在欧洲国家的呼吁和俄罗斯表示愿意谈判的前提下，美国可能会放弃退约决定，但会议结果显示，美方现有立场没有改变。

俄罗斯外交部副部长里布亚科夫6日会后对媒体表示，大部分与会方对美国决定退出条约表示遗憾。有关各方应在平等和互相尊重的基础上举行对话，而不是将自己的观点强加给对方，同时应严肃分析造成目前局面的原因，努力弥合分歧，维护《开放天空条约》。里布亚科夫说，下周将在维也纳举行《开放天空条约》磋商委员会会议，有关各方10月份还将就条约举行会议。但从当前形势看，美国没有明显的政治意愿来寻求解决方案。

《开放天空条约》由美国、俄罗斯和大部分北约国家于1992年签署，2002年起生效。根据条约，缔约国可按规定对彼此的领土实施非武装方式的空中侦察。该条约旨在提升透明度，增加军事互信，降低冲突风险。这是冷战后达成的重要国际安全条约，有利于监督军备控制和维护世界和平稳定。

今年5月21日，美国国务院在一份声明中说，美国认为继续作为《开放天空条约》成员国已不符合美方利益。美方于5月22日向所有缔约国递交退约决定通知，并表示在6个月后正式退出该条约，除非俄罗斯方面能重新履行这一条约。

里布亚科夫随即回应，表示美方所谓“俄方不遵守条约”的说法是蓄意编造的。俄方将继续履行并“努力维持”条约。“我们愿意继续对话、寻求共识，但不是按照美国政府的构想行事”，美方就继续履行条约所提条件“完全不可接受”。

美国启动退约机制，引发欧盟高度关切，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利呼吁美方重新考虑退约决定。他发表声明说，“我对美国宣布将退出《开放天空条约》表示遗憾”，作为“建立信任和安全至关重要的举措”，这一条约对“欧洲和全球安全稳定”有重要作用。比利时、捷克、芬兰、法国、德国、意大利、卢森堡、荷兰、西班牙和瑞典10国外交部发表联合声明称，将继续执行《开放天空条约》。

卡内基国际和平基金会莫斯科中心主任德米特里·特列宁最近撰文指出，在其他缔约国同意的情况下，该条约可以在没有美国参与的情况下继续存在。由于多数缔约国宣布愿继续履行《开放天空条约》，该条约可以维持下去。

不过，维也纳裁军与不扩散中心高级研究员尼古拉·索科夫对条约前景感到悲观。他对本报记者表示，《开放天空条约》符合美国利益，美国执意退约，原因只能是单边主义在作祟。美国相继退出一系列涉及国际安全条约的行为，可能使美俄开启新一轮军备竞赛，世界局势将面临新的不稳定因素。

（本报布鲁塞尔7月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月08日 16 版）

(责编：马昌、岳弘彬)