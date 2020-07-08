韩国低生育率问题日益严峻

近日，韩国人口保健福祉协会和联合国人口基金发布的韩文版《2020年世界人口情况报告》显示，2020年韩国总和生育率预计为1.1，远低于全球平均值2.4，在198个国家和地区中处于最低水平。

韩国的低生育率问题日益严峻。韩国统计局此前发布的数据显示，2019年总和生育率为0.92，处于历史最低水平。韩联社报道称，要想维持目前的人口总数，韩国总和生育率至少要达到2.1。近年总和生育率不断下降，表明韩国人口减速呈加快趋势。

经济持续放缓、就业形势不佳、房价不断攀升等压力越来越大，韩国人的结婚意愿不断下降。统计显示，去年韩国进行婚姻登记的人数为4.7‰，跌至1970年开始相关统计以来的最低水平；结婚登记总数为23.92万对，较前年减少7.2%。此外，超过三成韩国人认为结婚后没必要生孩子，受教育程度越高，生育意愿越低。

此外，育儿成本高昂、育儿设施不足、女性生育后在职场受到不平等对待等因素，使许多已婚家庭在生育以及养育等问题上面临困难。首尔市“职场妈妈援助中心”的数据显示，今年1月至4月，该援助中心接到的咨询量比去年同期增加30%。在各类咨询中，关于公司对职场妈妈给予“不平等待遇”的咨询量比去年同期增加30%。一些职场妈妈在疫情期间申请育儿休假遭到公司拒绝，甚至面临被解雇的风险。

为应对低生育率问题，韩国政府10多年前就成立了低生育及老龄社会委员会，并出台多项鼓励生育的相关政策。自2006年起，韩国政府每五年发布一次《低生育及老龄社会基本规划》，并陆续投入185万亿韩元（约合1550亿美元）鼓励生育，但新生儿人数仍逐年下降。

韩国专家认为，韩国低生育率问题反映了少子老龄化加剧的趋势，是各种社会问题共同作用的结果。韩国国际广播电台报道称，政府鼓励生育的政策主要是财政援助，这些短期政策不能解决根本性问题，而是需要通盘考虑，制定长期和全面的政策措施。

（本报首尔7月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月08日 16 版）

(责编：马昌、岳弘彬)