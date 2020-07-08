欧盟英国新一轮谈判未打破僵局（国际视点）

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日前结束的欧英未来关系新一轮谈判草草收场，为英国“脱欧”走向再添不确定性因素。分析认为，鉴于谈判日程十分紧张，且双方未能就过渡期延长等问题达成一致，英国“无协议脱欧”可能性增大，未来双方将在巨大压力中继续谈判。

距“脱欧”过渡期结束仅剩不到半年，欧盟与英国的谈判代表近日在布鲁塞尔重启磋商，但进展甚微。双方首席谈判代表甚至取消了原定的一对一会谈。英国首相约翰逊日前表示，如果有必要，英国可能在英欧没有达成全面贸易协议的情况下退出欧盟。

舆论普遍认为，欧英双方在核心议题谈判上难以打破僵局，而谈判日程又十分紧张，导致在年底前达成协议的压力进一步增大，英国“无协议脱欧”的风险进一步上升。

核心领域分歧依旧

在7月2日结束的疫情后首轮面对面谈判中，欧英双方同意，在7月至8月初再进行多轮谈判，并加快谈判节奏，以期在今年秋天前取得突破。磋商将轮流在布鲁塞尔和伦敦交替举行，直至8月底。此前双方由于疫情原因采用视频连线磋商，但多轮谈判之后，成果寥寥。双方希望密集磋商可以推动谈判取得突破。

英国1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。过渡期内，欧盟与英国需通过谈判敲定“后脱欧时代”的双边关系。迄今为止，欧英双方仍在渔业、公平竞争等核心领域存在严重分歧，且无弥合迹象。例如，在渔业领域，双方就如何分配跨海域捕鱼权问题争执不断。英国希望重新掌握对本国海域渔业资源的控制权，不愿赋予欧盟国家船只长期准入权，多数欧盟成员国则希望在渔船准入和配额方面维持现状。

英国《快报》称，双方不仅在渔业、贸易等领域存在分歧，在其他领域也摩擦不断。欧盟称，英国未能在期限内向欧盟提交有关英国金融业的28项监管评估报告，涉及欧盟是否在过渡期结束后允许伦敦金融城等金融机构以有利条件进入欧盟市场。约翰逊则宣称，在前两个月已向欧盟提交了超过1000页的材料。

完成谈判阻力重重

分析人士普遍认为，当前欧盟各成员国和英国的当务之急仍是抗击疫情。目前谈判日程相当紧张，试图在规定期限内完成谈判阻力重重。

英国表示，无论是否达成协议，过渡期都将于今年年底结束。约翰逊日前再次强调不会延长“脱欧”过渡期。这意味着留给双方的谈判时间已经不多。

英国政府提出，希望在9月前结束谈判，否则企业将没有时间依据谈判结果进行准备。但欧盟新任轮值主席国德国总理默克尔表示，谈判恐怕将延续至秋季。欧盟表示，若要年底签署协议，双方必须确保10月达成一致意见，而英国必须“更好地理解和尊重欧盟的立场”。欧委会贸易委员霍根表示，他仍对双方在过渡期结束前最终达成协议抱有信心，但前提是英方需要表现出更多的诚意和灵活度。

德国担任欧盟轮值主席国的这6个月是欧英谈判的关键时期，许多人对德国的领导力寄予厚望。不过，英国智库“变化欧洲中的英国”研究员凯·奥珀曼认为，无论是当前欧盟的工作机制，还是工作重点，都难以让德国在这个过程中发挥更大作用。“德国的主要任务，是让欧盟27国团结起来，共同抵御新冠肺炎疫情，而不是‘脱欧’谈判。”奥珀曼表示，德国一贯支持单一市场，主张任何协议都不能破坏或削弱欧盟。

约翰逊近日称，英国将与欧盟进行“建设性的谈判”，但如果无法达成协议，将参照澳大利亚与欧盟经贸关系结束过渡期，即未来在世界贸易组织默认规则下进行贸易。澳大利亚与欧盟之间没有全面贸易协议，双方的大部分贸易都遵循世界贸易组织的默认规则，但已就某些商品达成特定协议。

“无协议脱欧”代价巨大

《爱尔兰时报》评论称，在当前欧洲经济普遍遭受疫情严重冲击的背景下，如果出现“无协议脱欧”，欧英双方特别是英国经济将陷入更为艰难的境地。“无协议脱欧”会导致英国政府债务进一步增长及各方面费用大幅增加等问题。

据经合组织预测，即使疫情得到有效控制，2020年英国经济也将衰退11.5%，而“无协议脱欧”将对制造业、零售业、农业、服务业等带来更严重冲击。据“变化欧洲中的英国”预测，“无协议脱欧”将让英国经济总量在未来10年内下降8.1%。

近日，代表英国19万家企业的英国产业联盟负责人费尔拜恩对媒体表示，疫情下英国经济正面临最严峻考验，很多企业挣扎在生死线上，没有时间和精力为可能到来的“无协议脱欧”局面提前做好准备。英国经济经不起第二波打击。

欧洲政策研究中心专家拉农认为，无论是地理位置还是密切程度，英国在经贸关系上对欧盟的重要性都要远超澳大利亚。2019年欧盟同英国双边贸易总额超过5000亿欧元，是欧盟同澳大利亚贸易总额的5倍以上。参照“澳大利亚方式”，无论对欧盟还是英国，都将造成巨大挑战。拉农认为，在世贸组织框架下，除关税水平上升外，欧英双方还要面临来自非关税壁垒对双边贸易的挑战。更重要的是，世贸组织规则并不覆盖包括金融等在内的很多服务业领域，而这些领域对英国来说非常重要。

有迹象显示，过渡期的日益临近正倒逼双方做出一定妥协。“欧洲动态”网站近日援引欧盟官员的观点称，欧方正在考虑适当放宽社会环境标准、共同渔业政策等方面的要求，以换取英国在其他问题上做出妥协，确保谈判向积极方向推进。与此同时，英方也暗示，会在一些“敏感农产品”关税问题上做出调整，以换取欧盟在公平竞争要求方面对英国让步。

欧盟首席谈判代表巴尼耶认为，目前双方仍有彼此妥协的充分空间，仍有达成协议的可能性。“我们的目标仍是确保谈判取得成功，并且向着达成协议的方向努力。”

（本报布鲁塞尔、伦敦7月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月08日 16 版）

(责编：马昌、岳弘彬)