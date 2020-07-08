中国和阿拉伯国家团结抗击新冠肺炎疫情联合声明

在中华人民共和国外交部长和约旦哈希姆王国外交大臣共同主持下，中阿合作论坛（以下简称“论坛”）第九届部长级会议于2020年7月6日以视频连线方式召开，阿拉伯国家联盟各成员国外长及阿拉伯国家联盟秘书长出席，双方就团结抗击新冠肺炎疫情进行了深入探讨。

新冠肺炎疫情发生以来，中国和阿拉伯国家同舟共济、守望相助，及时分享信息，采取果断措施，开展密切合作，中阿传统友谊和中阿战略伙伴关系不断深化和升华。

中方肯定并赞赏阿拉伯国家为应对疫情冲击所采取的举措和取得的成就，赞赏阿拉伯国家同世界卫生组织一道，按照《国际卫生条例》，在落实防疫举措和遵循世卫组织指导方面所作投入。中方赞赏阿拉伯国家加强协调、团结抗疫，在经济、社会、卫生和教育领域采取积极举措，赞赏阿联酋、卡塔尔、阿尔及利亚和摩洛哥同中方密切合作，在航班停运的情况下，为撤回在华阿拉伯侨民和学生，以及撤回在阿拉伯国家确有困难的中国公民所做的努力。

阿方肯定中国在应对疫情过程中取得的成就，赞赏中国开放、透明的合作姿态及根据世界卫生组织指导意见和国际卫生条例采取的各项举措，感谢中方向阿方提供医疗物资援助，协助在华采购防疫物资，派遣医疗专家组，举办视频会议分享防控诊疗经验，积极推进抗疫合作。

双方重申加强团结、促进合作、相互支持，携手抗击疫情，应对共同威胁和挑战，并达成以下共识：

一、强调团结合作是国际社会战胜疫情的最有力武器。呼吁增强人类命运共同体意识，在抗疫合作中打造中阿命运共同体和中阿卫生健康共同体。

二、强调多边主义的重要性，进一步加强和完善以联合国为核心的全球治理体系。支持世界卫生组织在全球公共卫生治理中发挥领导作用。呼吁国际社会各方加强协调，形成合力，有效开展国际联防联控，减少疫情负面影响。

三、加强信息沟通、政策协调、行动配合，开展疫情防控交流与合作。中方愿继续通过提供物资援助、召开专家视频会议、派遣医疗专家组等方式，向急需支持的阿拉伯国家提供力所能及的支持和帮助，共建“健康丝绸之路”。

四、强调面对全球卫生危机，负责任的公共信息传播至关重要。应本着科学的态度就防治等开展专业性交流，根据第七十三届世界卫生大会通过的新冠肺炎疫情决议，反对歧视任何国家、地区、民族和个人的言论和做法。

五、利用中阿合作论坛框架下卫生合作机制开展抗疫合作，适时召开中国—阿拉伯国家卫生合作论坛会议。落实《中国—阿拉伯国家卫生合作2019北京倡议》，促进“中国—阿拉伯国家医疗健康合作联盟”发展，推进公共卫生、传统医药、卫生政策研究、健康产业等方面的合作。

六、鼓励在防控疫情的同时，继续开展共建“一带一路”合作，加强宏观经济政策协调，统筹推进经济社会发展。保持贸易投资市场开放，共同维护全球金融市场、产业链和供应链稳定。积极分享并利用数字贸易和创新技术，推动科学抗疫。共同致力于疫后复苏和经济发展，维护双方人民福祉和可持续增长。

本联合声明于二〇二〇年七月六日通过。

（本报北京7月7日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月08日 03 版）

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