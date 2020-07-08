中国—阿拉伯国家合作论坛第九届部长级会议7月6日以视频连线方式举行。国家主席习近平向会议致贺信。阿拉伯国家人士接受本报记者采访时表示，习近平主席的贺信令人鼓舞。阿中双方将继续携手前行、共同发展，推动阿中命运共同体建设不断走深走实，更好造福阿中人民。

埃及前总理沙拉夫表示，面对疫情挑战，阿中密切抗疫合作，共同支持世界卫生组织在国际抗疫合作中发挥领导作用。共建“一带一路”为阿中合作带来累累硕果，双方将在共建“一带一路”框架下继续推动“健康丝绸之路”和“数字丝绸之路”建设。

阿盟副秘书长胡萨姆·扎基表示，中国及时向多个阿拉伯国家提供抗疫物资等人道主义援助，支持阿方共抗疫情。患难见真情，阿中友谊历久弥坚，“我们很高兴看到阿中关系继续保持高水平发展。”

埃及社会主义党总书记艾哈迈德·沙班表示，中国生产生活秩序加快恢复，为全球战胜疫情增添了信心。共建“一带一路”为埃中和阿中深化合作、互利共赢提供了有力支持。

突尼斯复兴运动主席、议长拉希德·格努希说，中国及时向阿拉伯国家伸出援手，毫无保留分享抗疫经验，用实际行动践行了人类命运共同体理念。“阿拉伯国家将进一步密切对华合作。双方共建‘一带一路’合作前景可期。”

“中国向包括叙利亚在内的众多国家提供了各类援助，体现了国际人道主义情怀。”叙利亚卫生部副部长艾哈迈德·哈利法维表示，中国全力维护本国人民的生命安全和身体健康，为全球抗疫和促进世界公共卫生事业发展作出积极贡献。

埃及驻伊斯兰教科文组织代表萨米·卡姆哈维表示，疫情防控期间，中国与阿拉伯国家间的教育文化合作依旧势头强劲，在远程教育、云旅游等领域进行了积极尝试。

埃及外交事务委员会执行主任伊萨特·萨阿德表示：“中国对阿拉伯国家的支持是真心、毫无保留的。”

叙利亚交通部国际合作研究室研究员阿卜杜勒指出，共建“一带一路”倡议为包括叙利亚在内的阿拉伯国家发展提供了巨大机遇。叙中合作项目继续稳步推进。双方还在携手抗疫、物流交通和国际投资等领域进行了积极沟通与合作。

摩洛哥王室外交事务顾问、国际关系研究院院长加瓦德·科尔杜迪表示，“数字经济合作将为两国互利共赢提供新契机，推动共建‘一带一路’合作更多惠及摩中以及阿中民众。”

“中国一直与其他国家互助合作、分享经验，为打好疫情防控全球阻击战作出了重要贡献。”突尼斯前驻华大使穆罕默德·巴斯利表示，阿中加强抗疫合作体现了人类命运共同体理念，对各方共渡难关、战胜疫情至关重要。

埃及金字塔政治与战略研究中心高级研究员法拉哈特表示，中国与阿拉伯国家守望相助、共克时艰，为全球抗疫合作树立了典范。阿中都坚定支持多边主义，坚定支持世界卫生组织等国际组织积极发挥作用，协调国际抗疫合作。

阿联酋国家媒体委员会执行主任穆罕默德·里希表示，阿联酋和中国在联防联控、疫苗研发、医疗物资供应和生产等领域的密切合作，体现了守望相助、同舟共济的兄弟情义。

“习近平主席的贺信为阿中命运共同体建设不断走深走实指明了方向。”埃及苏伊士运河大学语言学院院长拉杰布认为，阿中合作论坛一直是阿中加强战略协调对话、深化各领域合作的重要平台。

埃及《金字塔报》记者马哈穆德认为，阿中在当前形势下，更加需要加强合作、共克时艰、携手前行。

苏丹《关注报》国际部主任穆斯纳·费赫勒表示，习近平主席的贺信令人感到鼓舞。阿中守望相助、相互支持，共同抗击疫情，体现了双方命运与共。中国政府派遣抗疫医疗专家组前往苏丹，毫无保留地传授中国的抗疫经验，为苏方抗击疫情作出了重要贡献。阿中应继续强化合作，共同推动构建人类命运共同体。

（本报北京、开罗、大马士革、喀土穆7月7日电 记者李琰、刘歌、周輖、黄培昭、李潇、景玥、曲翔宇、刘慧、苏航）

《 人民日报 》（ 2020年07月08日 03 版）

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