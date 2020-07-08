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习近平主席向中阿合作论坛第九届部长级会议致贺信引发阿方人士热烈反响——

推动阿中命运共同体建设不断走深走实

2020年07月08日05:40  来源：人民网－人民日报
 

　　中国—阿拉伯国家合作论坛第九届部长级会议7月6日以视频连线方式举行。国家主席习近平向会议致贺信。阿拉伯国家人士接受本报记者采访时表示，习近平主席的贺信令人鼓舞。阿中双方将继续携手前行、共同发展，推动阿中命运共同体建设不断走深走实，更好造福阿中人民。

　　埃及前总理沙拉夫表示，面对疫情挑战，阿中密切抗疫合作，共同支持世界卫生组织在国际抗疫合作中发挥领导作用。共建“一带一路”为阿中合作带来累累硕果，双方将在共建“一带一路”框架下继续推动“健康丝绸之路”和“数字丝绸之路”建设。

　　阿盟副秘书长胡萨姆·扎基表示，中国及时向多个阿拉伯国家提供抗疫物资等人道主义援助，支持阿方共抗疫情。患难见真情，阿中友谊历久弥坚，“我们很高兴看到阿中关系继续保持高水平发展。”

　　埃及社会主义党总书记艾哈迈德·沙班表示，中国生产生活秩序加快恢复，为全球战胜疫情增添了信心。共建“一带一路”为埃中和阿中深化合作、互利共赢提供了有力支持。

　　突尼斯复兴运动主席、议长拉希德·格努希说，中国及时向阿拉伯国家伸出援手，毫无保留分享抗疫经验，用实际行动践行了人类命运共同体理念。“阿拉伯国家将进一步密切对华合作。双方共建‘一带一路’合作前景可期。”

　　“中国向包括叙利亚在内的众多国家提供了各类援助，体现了国际人道主义情怀。”叙利亚卫生部副部长艾哈迈德·哈利法维表示，中国全力维护本国人民的生命安全和身体健康，为全球抗疫和促进世界公共卫生事业发展作出积极贡献。

　　埃及驻伊斯兰教科文组织代表萨米·卡姆哈维表示，疫情防控期间，中国与阿拉伯国家间的教育文化合作依旧势头强劲，在远程教育、云旅游等领域进行了积极尝试。

　　埃及外交事务委员会执行主任伊萨特·萨阿德表示：“中国对阿拉伯国家的支持是真心、毫无保留的。”

　　叙利亚交通部国际合作研究室研究员阿卜杜勒指出，共建“一带一路”倡议为包括叙利亚在内的阿拉伯国家发展提供了巨大机遇。叙中合作项目继续稳步推进。双方还在携手抗疫、物流交通和国际投资等领域进行了积极沟通与合作。

　　摩洛哥王室外交事务顾问、国际关系研究院院长加瓦德·科尔杜迪表示，“数字经济合作将为两国互利共赢提供新契机，推动共建‘一带一路’合作更多惠及摩中以及阿中民众。”

　　“中国一直与其他国家互助合作、分享经验，为打好疫情防控全球阻击战作出了重要贡献。”突尼斯前驻华大使穆罕默德·巴斯利表示，阿中加强抗疫合作体现了人类命运共同体理念，对各方共渡难关、战胜疫情至关重要。

　　埃及金字塔政治与战略研究中心高级研究员法拉哈特表示，中国与阿拉伯国家守望相助、共克时艰，为全球抗疫合作树立了典范。阿中都坚定支持多边主义，坚定支持世界卫生组织等国际组织积极发挥作用，协调国际抗疫合作。

　　阿联酋国家媒体委员会执行主任穆罕默德·里希表示，阿联酋和中国在联防联控、疫苗研发、医疗物资供应和生产等领域的密切合作，体现了守望相助、同舟共济的兄弟情义。

　　“习近平主席的贺信为阿中命运共同体建设不断走深走实指明了方向。”埃及苏伊士运河大学语言学院院长拉杰布认为，阿中合作论坛一直是阿中加强战略协调对话、深化各领域合作的重要平台。

　　埃及《金字塔报》记者马哈穆德认为，阿中在当前形势下，更加需要加强合作、共克时艰、携手前行。

　　苏丹《关注报》国际部主任穆斯纳·费赫勒表示，习近平主席的贺信令人感到鼓舞。阿中守望相助、相互支持，共同抗击疫情，体现了双方命运与共。中国政府派遣抗疫医疗专家组前往苏丹，毫无保留地传授中国的抗疫经验，为苏方抗击疫情作出了重要贡献。阿中应继续强化合作，共同推动构建人类命运共同体。

　　（本报北京、开罗、大马士革、喀土穆7月7日电  记者李琰、刘歌、周輖、黄培昭、李潇、景玥、曲翔宇、刘慧、苏航）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月08日 03 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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