人民网>>国际

印媒：“抵制中国产品”让孟买电子市场“冒汗”

2020年07月07日21:54  
 

印度《印度时报》7月5日文章，原题：孟买的拉明顿路市场正因摆脱对中国的依赖而“冒汗” 在孟买南部老旧的拉明顿路周边的小巷中，随着印度开始打压中国商品及服务，这里的商人、零售商和店主们都正忧心忡忡。拉明顿路电子市场被称为所有硬件一应俱全的一站式购物场所，并与中国建立深厚关系。“就该行业的电子元件而言，80%到90%的硬件产品直接或间接来自中国，”印度全国电子协会（AIEA）委员沙赫说。他的家族企业已在当地经营了43年。

在以拉明顿路为中心的500米半径范围内，分布着1500多家电子产品商店和商行。AIEA的数据显示，该市场的年营业额约250亿卢比（约合23.6亿元人民币），大部分产品都来自中国。“监控摄像头、自动化设备、门禁、娱乐设备、音频扩大系统和计算机硬件等，几乎所有产品都从中国进口，”沙赫说。虽然某些商品来自欧美国家，但其制造商所需的原材料也主要从中国采购，“因此说这个市场完全依赖中国也不为过”。

“如今，大部分商品都在中国制造且几乎所有大品牌都已在中国设厂，因此只能说该市场与中国的联系不可避免，”当地商人表示，“如果出台（对中国产品的）禁令，不仅成本将升至目前的两三倍，许多产品还将很难找到替代品并获得进口许可。”

AIEA西区总裁米特什称，如果政府禁止进口中国硬件，该行业将遭受重创。印度的电子工业严重依赖于电子元件的进口。“如果从韩国、日本采购，我们需要多花20%至40%的钱，而且大部分商品都是这些厂商在中国的工厂生产的，所以中国不会失去这些生意。”（作者纳乌泽·巴鲁查，崔晓冬译）

（文章来源：环球时报）

(责编：张信凤、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved