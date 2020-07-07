印媒：“抵制中国产品”让孟买电子市场“冒汗”

印度《印度时报》7月5日文章，原题：孟买的拉明顿路市场正因摆脱对中国的依赖而“冒汗” 在孟买南部老旧的拉明顿路周边的小巷中，随着印度开始打压中国商品及服务，这里的商人、零售商和店主们都正忧心忡忡。拉明顿路电子市场被称为所有硬件一应俱全的一站式购物场所，并与中国建立深厚关系。“就该行业的电子元件而言，80%到90%的硬件产品直接或间接来自中国，”印度全国电子协会（AIEA）委员沙赫说。他的家族企业已在当地经营了43年。

在以拉明顿路为中心的500米半径范围内，分布着1500多家电子产品商店和商行。AIEA的数据显示，该市场的年营业额约250亿卢比（约合23.6亿元人民币），大部分产品都来自中国。“监控摄像头、自动化设备、门禁、娱乐设备、音频扩大系统和计算机硬件等，几乎所有产品都从中国进口，”沙赫说。虽然某些商品来自欧美国家，但其制造商所需的原材料也主要从中国采购，“因此说这个市场完全依赖中国也不为过”。

“如今，大部分商品都在中国制造且几乎所有大品牌都已在中国设厂，因此只能说该市场与中国的联系不可避免，”当地商人表示，“如果出台（对中国产品的）禁令，不仅成本将升至目前的两三倍，许多产品还将很难找到替代品并获得进口许可。”

AIEA西区总裁米特什称，如果政府禁止进口中国硬件，该行业将遭受重创。印度的电子工业严重依赖于电子元件的进口。“如果从韩国、日本采购，我们需要多花20%至40%的钱，而且大部分商品都是这些厂商在中国的工厂生产的，所以中国不会失去这些生意。”（作者纳乌泽·巴鲁查，崔晓冬译）

（文章来源：环球时报）

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