中企承建莫斯科地铁西南线项目首条隧道贯通

人民网莫斯科7月7日电（记者 屈佩）当地时间7月7日上午，由中国铁建自主研发生产的“波丽娜”号盾构机破土而出，中国铁建莫斯科地铁西南线项目首条隧道——斯拉夫世界站至秋列涅夫将军站右线隧道顺利贯通，中国地铁技术方案、盾构设备和管理模式在国外整体实践再获佳绩。

图为贯通仪式现场

该项目位于连接科穆纳尔卡新城和莫斯科中心城市的科穆纳尔卡线上，是继中国铁建承建我国首个欧洲地铁工程莫斯科地铁第三换乘环线西南段后，实现滚动发展的又一地铁项目，工程主要包括三站（秋列涅夫将军站、斯拉夫世界站、马梅里站）三区间及附属结构，线路总长约6.5公里，投资额约合人民币28亿元。

掘进采用的6.28米土压平衡盾构机，此前曾在莫斯科地铁西南段项目中成功贯穿极寒环境，使中国制造闪光“一带一路”。当时的5台盾构机以俄罗斯家喻户晓的热播剧《爸爸的女儿们》中5个女儿的名字命名，分别为波丽娜、玛利亚、达利亚、耶甫盖宁和加丽娜。根据盾构机真机1:16比例制作的盾构机模型还在“伟大的变革--庆祝改革开放40周年大型展览”中向公众展出，在中俄都成了“网红”。进入2020年，盾构机“姐妹”带着功勋转战新的战场。

斯拉夫世界站至秋列涅夫将军站右线隧道长826米，“波丽娜”号盾构机始发后，曲线下穿修建于1960年的双向10车道莫斯科环城公路，为保障当地百万人的交通出行不受影响，中国铁建组织中俄专家多次研讨，制定了专项技术方案，并一次通过业主审批。项目设置11个监测点，安排专人24小时轮班值守监控，加强沉降观测，及时调准掘进各项参数，并对盾构司机与掘进班组进行严格技术交底。历时33天最终实现“零沉降”穿越莫斯科环城公路影响区域。在盾构接收中，采用混凝土箱体接收工艺，不仅保障了工期和接收安全，还节约了施工成本，这是该工艺继莫斯科地铁西南段项目之后在莫斯科的第二次运用，中国地铁技术方案逐渐被莫斯科地铁建筑行业所接纳。近期，莫斯科市长索比亚宁在该项目视察时，对项目克服疫情影响稳步推进施工表示肯定。

该区间隧道掘进期间，正是莫斯科新冠肺炎疫情蔓延阶段，中国铁建结合莫斯科当地疫情防控要求，采取网格化管理模式，增加俄籍盾构司机及掘进班组人员数量，增加排班频次，减少员工在隧道空气流通不畅环境下的停留时间，保障员工生命健康安全。为加快工程进度，项目部坚持循环作业，土方开挖、钢支撑架设和盾构施工同步进行，组建多国人员联合掘进队，有效规避了劳务人员受疫情影响无法进场的问题，保持生产进度，仅用3个月便完成首块顶板浇筑，以中国速度领跑全线。

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