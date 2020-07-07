中阿合作论坛第九届部长级会议通过《安曼宣言》和《行动执行计划》

新华社北京7月7日电 中国－阿拉伯国家合作论坛（以下简称“论坛”）第九届部长级会议于2020年7月6日通过视频连线方式召开。会议由中华人民共和国国务委员兼外交部长王毅和约旦哈希姆王国外交与侨务大臣萨法迪共同主持，阿拉伯国家联盟成员国的外长及阿盟秘书长盖特出席了会议。会议除发表《中国和阿拉伯国家团结抗击新冠肺炎疫情联合声明》外，还通过了《中国－阿拉伯国家合作论坛第九届部长级会议安曼宣言》（以下简称《安曼宣言》）和《中国－阿拉伯国家合作论坛2020年至2022年行动执行计划》（以下简称《行动执行计划》）。

一、《安曼宣言》表达了双方进一步深化中阿关系的愿望，阐述了双方共同秉持的国际关系基本原则，重申了在各自核心利益和重大关切问题上的相互支持，表明了双方对重大地区和国际问题的立场，强调努力携手打造面向新时代的中阿命运共同体。

关于进一步深化中阿关系，双方积极评价2018年7月10日在北京成功召开的论坛第八届部长级会议，中国国家主席习近平和科威特埃米尔萨巴赫共同出席了此次会议。双方回顾了第八届部长级会议以来在论坛框架下举办的各项活动，对活动所取得的积极成就表示满意。

双方再次赞赏中国国家主席习近平提出的共建“一带一路”倡议及其为互利合作带来的广阔前景，一致认为双方应在中阿共建“一带一路”框架下进一步共商、共建、共享。

双方强调，应进一步加强“全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系”，实现共同发展和互利共赢，努力携手打造面向新时代的中阿命运共同体，为推动构建人类命运共同体作出贡献。

双方同意召开中阿峰会，以拓宽中阿战略伙伴关系前景，服务于双方的共同利益。欢迎沙特阿拉伯王国主办该峰会，会期由双方协商一致确定。欢迎2022年在中华人民共和国举办中阿合作论坛第十届部长级会议。

关于双方共同秉持的国际关系基本原则，双方强调，应推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的国际关系，支持在国际关系中推行多边主义，摒弃霸权主义，实现世界和平与稳定。各国应遵循睦邻友好原则，相互尊重主权和领土完整，互不侵犯，互不干涉内政，尊重和支持各自选择发展道路和社会制度，坚持根据《联合国宪章》和国际法原则，通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，不使用武力或以武力相威胁。加强在联合国框架内的对话与合作，支持联合国在国际事务中发挥更大作用。

双方强调支持联合国改革的努力，更好地履行《联合国宪章》赋予的职责，提高联合国应对全球威胁和挑战的能力，加强联合国在全球治理体系中的作用。中国支持通过安理会改革增加阿拉伯国家等发展中国家在安理会的代表性，并通过广泛民主协商，寻求兼顾各方利益和关切的“一揽子”解决方案，达成共识。反对强行推动改革进程，强加不成熟的改革方案或采取“零散处理”的做法。

关于重申在各自核心利益和重大关切问题上的相互支持，阿拉伯国家强调支持中国的主权和领土完整，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚定恪守一个中国原则，反对一切形式的“台独”，不与台湾建立任何官方关系或进行任何官方往来，支持两岸关系和平发展和中国和平统一大业，反对宗教极端势力、民族分裂势力和暴力恐怖势力从事反华分裂活动。

阿拉伯国家支持中方在香港问题上的立场，支持中方在“一国两制”框架下维护国家安全的努力，反对干涉内政。

双方强调，双方为关怀少数民族做出了重要努力。中方欢迎阿盟及成员国代表团适时访问包括新疆在内的中国省份。

阿拉伯国家重申支持中国同相关国家根据双边协议和地区有关共识，通过友好磋商和谈判，和平解决领土和海洋争议问题。强调应尊重主权国家及《联合国海洋法公约》缔约国享有的自主选择争端解决方式的权利。

双方强调继续支持巴勒斯坦事业，支持巴人民各项不可剥夺权利，包括命运自决权、建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国的权利，以及联大第194号决议规定的巴勒斯坦难民回归权和赔偿权。支持巴勒斯坦国获得联合国完全会员国地位，坚持根据国际法和联合国安理会有关决议及阿拉伯和平倡议，在“两国方案”基础上实现中东地区公正、持久的和平。双方反对任何违背国际法与和平进程原则的计划或交易，其中包括将定居点合法化的决定，反对吞并任何巴勒斯坦被占领土的计划，认为这违背了《联合国宪章》、国际法和联合国有关决议。强调应根据联合国相关决议保护巴勒斯坦平民，公正解决巴勒斯坦难民问题。双方赞赏习近平主席提出的关于解决巴勒斯坦问题的“四点主张”，赞赏中方为推动和平进程和支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处所做努力。

关于双方对重大地区和国际问题的立场，双方重申戈兰高地是阿拉伯叙利亚的被占领土。强调坚持黎巴嫩的统一、主权、稳定和领土完整。强调应根据联合国决议、相关协议和原则政治解决叙利亚、利比亚和也门等地区问题和危机，维护阿拉伯国家的统一和领土完整，反对针对阿拉伯国家的外部干涉，支持联合国和阿盟为此所做努力。继续支持伊拉克、索马里和苏丹等阿拉伯国家为实现和促进安全、稳定、发展、繁荣及反恐所作的努力。支持根据国际法准则进行双边谈判和平解决三岛（大通布、小通布、阿布穆萨）问题。双方强调应确保在海湾、阿曼湾、红海、霍尔木兹海峡和曼德海峡的航行安全，保障能源供应路线安全。

双方强调所有河流沿岸国家都应遵守国际法原则，应通过对话协商及有关共识化解分歧，达成一致，以实现互利共赢。

双方重申支持一切旨在防止核及其他大规模杀伤性武器扩散的努力，其中关键是加强《不扩散核武器条约》的权威性、普遍性和有效性，呼吁国际社会全面平衡推进条约核不扩散、核裁军与和平利用核能三大支柱。

双方谴责一切形式的恐怖活动，积极打击极端思想、恐怖主义和煽动恐怖主义的行为，铲除恐怖主义根源，断绝其资金来源。反对将恐怖主义同任何民族、宗教、国家和文明挂钩，加强不同文化、人民和宗教间的对话、包容与互谅，呼吁各国不向涉恐实体或个人提供任何公开或非公开形式的支持。支持阿拉伯国家反恐努力，为其遭受恐怖活动后开展重建提供帮助。支持中国采取的预防性反恐措施和去极端化努力。

二、《行动执行计划》明确了2020年至2022年双方各领域合作需要和规划。强调应继续加强论坛机制建设，保持包括论坛部长级会议、高官会、高官级战略政治对话在内的现有合作机制和日常联络渠道。应进一步加强政治、经济、社会、发展合作，特别是贸易、投资、金融、工业与交通运输、能源、自然资源与环境、农业、旅游、人力资源开发、知识产权、文化与文明对话、图书馆与信息、教育与科研、科学与技术、卫生与社会发展、新闻、民间合作、妇女、青体、可持续发展与人口政策领域的合作。

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