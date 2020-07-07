南非学者：香港国安立法将有力维护香港稳定

人民网约翰内斯堡7月7日电（王磊）7月6日，南非知名智库姆贝基非洲领导力学院研究员谭哲理在《比陀新闻报》、《开普时报》、独立传媒网站发表题为“香港国安立法旨在防止香港成为兜售反华情绪的沃土”评论文章，指出香港国安立法的颁布是一个重大转折点，将有力维护香港稳定和保证香港人民恢复正常生活，防止香港成为兜售反华情绪的沃土和借中国领土发动更大规模地缘政治攻击的平台。文章主要内容如下：

6月30日，中国全国人大会常委会一致审议通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法（草案）》。次日，即7月1日，香港特区举行香港回归祖国23周年庆祝活动，今年的庆祝活动在和平祥和的氛围中举行，与一年前抗议者冲击立法会大楼的混乱景象形成鲜明对比。香港维护国家安全法的通过恰逢香港回归中国23周年纪念日，这标志着经过23年的风风雨雨之后，香港最终真正意义上回到祖国的怀抱。

香港维护国安立法的颁布是一个重大转折点。此项法律将有力维护香港稳定和保证香港人民恢复正常生活。香港国安立法是保障中华人民共和国作为主权国家安全的一系列立法的重要组成部分，涵盖范围之广前所未有。该法旨在预防和惩处分裂国家、颠覆国家政权、策划参与恐怖活动和勾结外国势力危害国家安全等罪行。

香港国安立法与世界其他国家的安全法律条文相比，有何共同之处呢？世界上100多个国家的宪法明确规定，基本权利和自由的行使不得危害国家安全。《公民权利和政治权利国际公约》明确规定，宗教信仰自由、言论自由、和平集会自由、接受公开审判的权利和其他权利可以受到必要的限制，以维护国家安全和公共秩序。《欧洲人权公约》中也有类似的规定。

批评香港国安立法的人士认为，此法标志着“一国两制”的终结。事实上，香港国安立法为“一国两制”的实施提供了坚实依据，将有力保证香港和整个中国不受外来干涉。在“一国两制”制度下，涉及香港特别行政区国家安全和外交等一切事务都由中央政府负责。香港国安立法旨在堵上香港特别行政区基本法与“一国两制”相互作用下存在的法律漏洞。近期，个别美西方势力一直利用这个漏洞批评中国。此法旨在防止香港成为兜售反华情绪的沃土和借中国领土发动更大规模地缘政治攻击的平台。

香港国安立法深受各界人士欢迎，可以使香港重获 “东方明珠”发展活力，有利于吸引外资，促进香港繁荣，并造福香港人民。在非洲讨论和支持香港国安立法，需要考虑非洲大陆为争取国家主权和领土完整所进行的斗争以及就此达成的共识。

(责编：张信凤、杨牧)