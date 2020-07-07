德国“汽车教父”：放弃中国市场将是最大的错误

图为费迪南德·杜登霍夫

人民网北京7月7日电（张丽鸥 穆勒）被誉为“汽车教父”的德国著名汽车经济专家费迪南德·杜登霍夫近日在接受人民网采访时表示，中国在未来几年对德国汽车产业起着至关重要的作用，中国用户的需求已经主导着德国汽车产业的发展。

此前，身为杜伊斯堡-埃森大学汽车研究中心主任的杜登霍夫在接受新华社采访时介绍道，德国汽车工业全球销售额中的40%来自中国市场。去年，德国向中国出口了约26.8万辆汽车。今年尽管受到新冠疫情影响，但预计该数字仍将达到28万辆。

杜登霍夫坚信中国市场将继续为德国汽车制造商和供应商创造利润。此外，德国各大汽车工业研发中心的进一步发展很大程度上要依赖中国市场的增长。

新冠疫情蔓延深刻影响了全球产业链，“追责中国”、“撤出中国”等荒诞言论甚嚣尘上，对此杜登霍夫表示坚决反对。

“这将是汽车制造商或供应商可能犯的最大错误。它们也许可以从美国撤出，但绝对不能退出世界最重要的汽车市场。在当前美国陷入混乱之际，中国正进一步发展未来技术。我相信随着‘一带一路’ 的发展，中欧之间的联系将变得更加重要，双方都能从中受益。与中国的高科技公司如华为、宁德时代、蜂巢能源、比亚迪、腾讯等紧密合作是非常有益的”，杜登霍夫对人民网记者说，“此外，如果没有中国品牌，很难想象互联汽车和电动汽车行业的发展趋势。”

尽管中德汽车市场联系紧密，但是杜登霍夫也指出了两国用户对汽车的不同需求：“中国用户喜欢大众捷达类型的轿车，而德国人喜欢两厢轿车如大众高尔夫。此外，中国用户对汽车数字化产品的态度更加开放，也更加青睐皮卡这种车型。”

杜登霍夫最后指出，德国的汽车制造商早就知道要根据中国用户的需求来调整自己的产品，他们深信，如果忽略这一点，就会失去汽车市场。

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