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国际观察：又一无中生有的污名闹剧！

叶烛

2020年07月07日17:09  来源：人民网-国际频道
 

近日，美国白宫国家贸易和制造业政策办公室主任纳瓦罗接受采访时又称，中国在实验室中制造新冠病毒，并以病毒作为武器，有意让已经感染的中国人前往美国等全球各地，却关闭了国内交通网络。

这套路早就不新鲜了。

首先，中国在1月23日关闭离汉通道时，美国只有一例官方确诊病例。1月24日至4月8日，也就是武汉“封城”期间，武汉既无商业航班、也无列车离开武汉到中国其他城市及海外他国。4月8日，美国的确诊病例却从两位数蹿升到了40万例。

其次，作为反华一线的鹰派，纳瓦罗撒谎成性、造谣上瘾，早就不是什么新鲜事。2019年，多家美媒披露，纳瓦罗在其书作中屡次提到、引用的“专家罗恩·瓦拉”，其实根本就不存在。这名屡屡发表反华、抹黑中国言论的“罗恩·瓦拉”（Ron Vara），其实就是纳瓦罗（Navarro）的姓氏更改字母顺序后的结果。如今，他试图四处散播污名化中国的政治病毒，其实与当年这出无中生“友”闹剧一样，只不过是“徒增笑耳”。

对于美国政客炒冷饭的剧情，观众早就不耐烦了。看看纳瓦罗亲自转发的推特下收到的一排排留言：“让我们弄弄清楚：多数的病例来自欧洲。多数国家都跑赢了增长曲线，除了美国。现在美国被全世界隔离。先整理好你自己的生活吧。”

确实，美国真该像世卫组织突发卫生事件规划执行主任瑞安说的：“清醒一点”！

目前，美国确诊病例已经超过300万，死亡超过13万。但多少逝去的生命都叫不醒一个装睡的人。当美国单日新冠确诊病例连续达到新高，难辞其咎的纳瓦罗之流只会不停往“甩锅中国”的旧瓶子里装新酒。

不过，随着国际社会对病毒溯源的科学研究不断开展，他们口中所谓中国“制造”“传播”病毒不仅没有得到支持，反而出现了越来越多的反证。

近期，接连有研究证明，新冠病毒长期蛰伏全球，可能并非源自中国。西班牙病毒学家宣布在2019年3月收集的废水样本中验出新冠病毒。意大利国家高等卫生研究院在官网发布报告指出，在意大利北部城市米兰和都灵2019年12月的废水样本中，检测出了新冠病毒的遗传物质。巴西去年11月份的下水道水样也发现了新冠病毒的踪迹。牛津大学的最新研究结论提出，新冠病毒可能“藏身”于世界各地，在特定环境下被激活，而非源自中国。

当更多证据浮出水面，究竟是谁在疫情洪水中裸泳，世人会看得越发清楚。在溯源仍不明确的时候，中国第一个发现并报告了病毒，向世界敲响了警钟。面对美国政客泼来的脏水，面对接连而来的世界各地早于武汉出现病毒的报告，中国坚持疫情溯源是科学问题。在国内，中国坚持检测隔离的高效防疫措施；在国际上，中国坚持抗疫援助和合作。

在全人类的灾难面前，谁展现的是责任担当，谁泯灭的是人性良知，扮演的是跳梁小丑，相信历史自有公断。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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