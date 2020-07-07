新华社北京7月7日电 （全球热点）硬气拒绝首脑会谈 半岛僵局如何能破

新华社记者

朝鲜外务省美国局局长权正根7日发表谈话，再次明确表示朝鲜无意与美国坐到一起对话。这已经是一周以来，朝鲜高层官员第二次拒绝再次举行朝美首脑会谈。

分析人士指出，在美国副国务卿、朝鲜政策特别代表斯蒂芬·比根开启对韩国和日本访问之际，朝鲜如此强硬表态的真正目的恐是“以压促谈”，敦促美方采取实质性举措，切实回应朝方关切。

【新闻事实】

朝中社当天援引权正根的谈话报道，针对不合时宜的“朝美首脑会谈论”，朝鲜外务省第一副相崔善姬日前发表谈话，表明了立场。权正根说，“我们再次明确表示，无意与美国人坐到一起”。他敦促韩国不要再插手朝鲜事务，否则只会让朝美关系更加复杂，并使朝韩关系每况愈下。

崔善姬4日发表谈话表示，朝美对话只不过是美国处理政治危机的工具，朝鲜没有必要再与美方坐到一起举行面对面对话。

美国国务院6日发表声明说，比根定于7日至10日访问韩国和日本，讨论朝鲜半岛局势，“为实现朝鲜最终、完全、可验证地弃核加强合作”。

比根6月29日曾在华盛顿举行的视频会议上表示，朝美外交大门依然敞开。韩国总统文在寅次日表示，韩方将全力以赴，争取在美国大选前再次促成朝美面对面对话。

【深度分析】

中国社科院亚太与全球战略研究院研究员王俊生指出，从朝鲜立场看，一方面，朝鲜的强硬表态再次显示出其对美方一直以来的强烈不满。但另一方面，出于加强国内经济建设的考虑，朝鲜又迫切需要改善外部环境，争取国际社会尽早解除对朝制裁，朝美对话是实现这一目标绕不开的关键环节。朝方的强硬表态体现出朝鲜“以压促谈”的意图。

今年是美国大选年，妥善处理朝核问题，对美国总统特朗普来说，能够成为其竞选连任的重要加分项。王俊生表示，一直以来，通过对话谈判政治解决朝核问题是美朝双方共识。在执政成绩乏善可陈的情况下，此时若能在改善美朝关系和半岛无核化谈判中取得突破，将有利于特朗普连任。

2018年，朝美关系和半岛局势随着两国首脑举行的历史性会谈一度迎来重大转机。此后，朝方通过采取废弃北部核试验场等一系列举措，试图让美方在回应朝方有关体制安全保障和解除制裁等关切方面采取实质性举措。但美方始终“口惠而实不至”。

2019年年底，美朝关系一度因朝鲜对美设定的“年底期限”而紧张升级。比根通过当年12月对韩国的访问有效协调各方立场，避免了形势进一步恶化。比根此次的韩日之旅能否再次协调各方立场，带来令朝方满意的具体举措，成为外界普遍关注的焦点。但有分析指出，朝核问题由来已久，朝美围绕实现无核化路径和方式的分歧始终没有得到有效消除，朝美、朝韩僵局短期内恐难以打破。

【即时评论】

改善朝美关系，实现半岛无核化，构建半岛永久和平机制固然困难重重，但困境中终究蕴含希望。

朝美之间保持沟通与对话是增进双方互信、化解矛盾分歧、推动解决半岛问题的重要前提。然而打破半岛僵局更需要实实在在的行动，各方既要“坐而论道”，更要“起而行之”。

目前，半岛核问题解决思路已经明确，即坚持无核化与和平机制“双轨并进”。朝美既然曾经能够“坐下来”，就要坚定“谈下去”的信心，尽快制定“分阶段、同步走”路线图，不要一再错失解决问题的难得机遇。

【背景链接】

朝鲜最高领导人金正恩与美国总统特朗普2018年6月在新加坡首次会晤。2019年2月，金正恩与特朗普在越南河内进行了第二次会晤，同年6月双方又在朝鲜半岛非军事区板门店第三次会面。

2019年4月，金正恩在施政演说中要求美方在年底前拿出符合双方利益的方案。外界将其视作朝鲜给朝美谈判设定时间表。但美方迟迟未能采取实质性举措，导致双方关系逐渐陷入停滞。

朝鲜外务相李善权6月12日就朝美首脑新加坡会谈两周年发表谈话说，朝鲜对美国的对朝政策感到失望，朝鲜将进一步加强军事力量以应对美国长期性军事威胁，将其作为“不变的战略目标”。（记者：于荣、洪可润、江亚平；编辑：刘健、孙浩）

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