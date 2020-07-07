南非新冠肺炎确诊病例累积超过20万 新增病例增长迅速

人民网约翰内斯堡7月7日电（王磊）据南非卫生部7月6日晚消息，7月6日单日新增新冠肺炎确诊病例8971例，累计确诊205721例，新增死亡111例，累计死亡3310例。

目前，南非新增病例增长迅速。在过去的一周内，新增61457例；最近一个月内，新增了159748例。而豪登省的新增病例占每日新增的多数，预计不久将超过西开普省成为南非疫情最严重的省份。

据豪登省卫生部门7月5日消息，豪登省仍在考虑实施更严格的封锁条例，但考虑到对经济活动产生的影响，政府并不想回到此前的封锁状态。据悉，目前豪登省的大多数病例并不需要住院治疗，同时省政府已为新冠肺炎患者准备了700张床位。豪登省卫生部门表示，放开经济活动和跨地区、城镇和城市流动的增加是新增病例激增的主要原因。

南非基础教育部5日表示，自6月8日7年级和12年级学生返校后，全国有不到1%的教师感染了新冠肺炎，具体数据为南非44万名教师中有2740名受到感染。与此同时，还有1260名学生感染该病毒，约占学生总数的0.01%。

7月6日，南非R、6年级和11年级的学生已经重返校园。而教师工会则希望目前在西开普省开展的反对学校重新开学抗议活动可以使基础教育部注意到大家的诉求，由于疫情尚未得到控制，工会呼吁推迟学生重返课堂的时间。

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