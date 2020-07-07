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综合消息：欧洲疫情持续反弹 旅游业困境中谋复苏

2020年07月07日14:32  来源：新华网
 

　　新华社萨格勒布7月6日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：欧洲多国疫情持续反弹，政府加紧防控并强调佩戴口罩的重要性。与此同时，疫情重创欧洲国家旅游业等行业，各方在困境中谋复苏。

　　7月份以来，瑞士疫情出现明显反弹，1日至3日连续三天新增确诊病例超过100例。瑞士政府加紧采取防范措施，要求自6日起12岁及以上民众乘坐公共交通时必须佩戴口罩；各州也出台相应规定，或要求进入超市时佩戴口罩，或重新禁止30人以上集会。

　　塞尔维亚近期新增确诊病例持续增加，6日新增289例，超过80%的新增确诊病例出现在首都贝尔格莱德，包括贝尔格莱德在内的14座城市已陆续宣布进入紧急状态，塞多名官员和知名人士相继确诊。塞军方6日开始着手把贝尔格莱德一座体育馆改造成约500张床位的方舱医院备用。

　　奥地利现有确诊病例6日达到1012人，近期出现聚集性传播的上奥地利州地方政府决定从7日起恢复在公共设施强制佩戴口罩的规定。保加利亚卫生部6日宣布，将疫情引发的全国紧急状态延长至月底。

　　德国近期病例增幅保持低位，围绕是否继续佩戴口罩产生争论。德国政府发言人6日表示，支持延续4月底出台的“口罩强制令”。在疫情中广受关注的巴伐利亚州州长索德尔表示，险情尚未过去，巴州绝不会放松甚至取消佩戴口罩规定。

　　在政府解除大部分管控措施后，阿尔巴尼亚单日确诊病例数大幅反弹，30岁左右人群感染人数呈明显上升趋势。6日，首都地拉那公共交通恢复运营，政府规定公交车载客量不超过总量的70%，所有乘客和工作人员必须佩戴口罩并保持安全距离。

　　在欧洲，一些传统旅游国家受疫情冲击尤为严重。由于疫情持续反弹，克罗地亚上周再度被邻国斯洛文尼亚列入不安全国家名单。

　　受疫情影响，3月以来波兰旅游业几乎处于停滞状态。据波兰中央统计局6日发布的数据，今年5月在波兰酒店过夜的游客数较去年同期暴跌88.1%。

　　在闭馆长达3个半月后，法国巴黎卢浮宫6日重新向公众开放。遵照卫生防疫规定，卢浮宫采取预约制，每半小时只接待500名游客，当日有7000名游客预约成功，远低于以往每天3万人以上的客流量。卢浮宫表示，闭馆至今已损失4000万欧元（1欧元约合7.9元人民币）的收入。法国官方数据显示，新冠疫情使旅游业至少损失400亿欧元。

　　与卢浮宫一样，世界最大露天博物馆、瑞典斯德哥尔摩斯堪森公园游客大量流失，运营陷入困境。公园采取一系列措施应对危机，包括解雇600名夏季短期工、取消活动和中止与音乐家的合同及提前接收国家拨款等，但这并不足以确保其长期运营。

　　瑞典央行目前正采取多种措施为经济复苏提供支持。从9月开始，央行将开始购买公司债券。此外，央行董事会还决定降低利率，并延长向银行的贷款期限。防疫方面，瑞典政府日前决定将3月19日开始实施的限制入境政策延长至8月31日。（执笔记者：高磊；参与记者：陈俊侠、田颖、于涛、唐霁、和苗、石中玉、章亚东、陈序、蒋雪、王欣然）

(责编：于洋、刘洁妍)
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