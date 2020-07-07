新华国际时评：中阿携手抗疫 真情跨越山海

新华社安曼7月6日电 题：中阿携手抗疫 真情跨越山海

新华社记者冀泽

中国－阿拉伯国家合作论坛第九届部长级会议6日以视频连线方式举行。中阿双方以此次会议召开为契机，稳步推进抗疫等各领域合作，向世界传递中阿跨越山海、携手前行的积极信号。

中阿两大民族在古丝绸之路上出入相友，在新时期共建“一带一路”中携手相伴。2018年，中国领导人在中阿合作论坛第八届部长级会议上宣布建立中阿战略伙伴关系，倡议打造中阿命运共同体，共同推动构建人类命运共同体，得到阿拉伯国家热情响应。两年来，全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系持续深化。双方进一步巩固政治互信、强化战略协调、深化务实合作，也进一步造福着中阿人民。

患难见真情。新冠疫情发生以来，中国和阿拉伯国家风雨同舟、相互支持、密切合作，用实际行动践行构建中阿命运共同体的郑重承诺，为新时代中阿战略伙伴关系注入新的强大动力。

在中国全力抗疫的关键时刻，阿拉伯国家和人民纷纷向中方表达慰问、伸出援手。阿拉伯卫生部长理事会第53次会议发表声明支持中国抗疫努力。从埃及到阿联酋，从摩洛哥到约旦，阿拉伯人民喊出的“中国加油”的声音、阿拉伯国家地标建筑上亮起的“武汉加油”字样，汇聚成支持中国抗疫的暖心力量。

投桃以报李。当疫情在阿拉伯国家开始蔓延，中方毫无保留地向阿方分享抗疫经验和医疗技术，为阿拉伯国家提供抗疫物资援助。中国与21个阿拉伯国家举办卫生专家视频会议，向8国派出医疗专家组。中国医疗专家组帮助伊拉克建立了首个新冠病毒核酸检测实验室。伊卫生部长哈桑·塔米米说，伊拉克政府和人民对中方的支持铭记于心，两国是同舟共济、共克时艰的好朋友。

中阿还一致向世界发出团结抗疫的有力呼吁。在前不久举行的中阿政党对话会特别会议上，中国共产党与阿拉伯国家68个政党、政治组织代表一致认为，人类命运休戚与共，团结合作是战胜疫情最有力的武器，反对将疫情政治化、病毒标签化，呼吁各国加强抗疫合作和政策协调。

面对疫情考验，中阿比以往任何时候更需要加强合作。经过携手抗疫的洗礼，中阿战略伙伴关系基础更加牢固，人民友谊更加深厚，合作前景更加光明。约旦经济分析师哈立德·祖贝迪认为，“一带一路”框架下的合作将为后疫情时代阿拉伯国家的经济增长提供出路。

阿拉伯谚语说，“语言是叶子，行动才是果实”。展望未来，中阿双方将继续携手前行、共同发展，推动中阿命运共同体建设不断走深走实，更好造福中阿人民。

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