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巴黎淘宝记

孙雪森

2020年07月07日13:12  来源：人民网-国际频道
 

驻外的日子孤单、寂寞，好处是重获时间自由，有大把的光阴挥霍浪费。既不像旅游者，七天十国，匆匆忙忙，来不及细细品味；也不似移民，忙于生计银钱，片刻的美好在现实下逐渐支离破碎。我周末的一大娱乐消遣就是“逛杠”，也就是跳蚤市场。

据说1850年至1870年奥斯曼对巴黎大改造时期，拆除了很多房子，垃圾废品都堆在蒙马特高地一带，很多穷人去捡废品回来卖，臭虫很多，所以称跳蚤市场。至于为什么叫杠，我后来专门请教了工程办的翻译，法语古董市场叫Antiquité Brocante，发音像中文的“杠”，久而久之，在华人圈里就变成了逛杠。

有个网站每周会公布哪里有杠，地址，多少个摊位，开车出去百八十公里，几乎都是二手东西，偶尔确实能特别便宜的买到一些老物件，大家权当郊游及消磨时间。有人期待未来，因为充满种种未知；而有人迷恋过去，喜欢发掘老物件背后留下的痕迹，小到一只嵌琥珀老银戒指，大到一件拿破仑时期的家具，都能让他们沉浸在旧时光里，体会到那种饮过半瓶香槟后的兴奋和喜悦。

每周六日固定开放的旺夫跳蚤市场（Marché aux Puces de Vanves）就是这样的一个充满旧时光的地方，是本地人和资深游客必去的淘宝胜地。周末在旺夫闲逛的日子，其实与其说是淘宝，不如说是在深度思考人生。在杂乱的摊位，我自己看上一对乾隆时期青花瓷盘，260年历史的老物件，满是灰尘，承载着一段段传奇的故事。

要知道在1760年，欧洲一只商船要八个月时间才能到达中国广州。面对波涛静谧的大海，船员就是一场冒险，据说有三分之一的人有去无回。另一边，景德镇的匠人，炼泥、拉坯、施釉、烧制，要经历多达72道工序才能完成一件成品。瓷器“束草装桶”，沿江南下，再由挑工翻过岭南的崇山峻岭才能到广州。洋人们采购心爱之物后，要等到第二年的季风起才能返航，路途险恶，激流暗礁，一不小心就有可能葬身海底。那时候的景德镇还叫昌南，久而久之昌南在欧洲人那里就成了“China”，和瓷器一样的意思。

巴黎左岸奥赛美术馆后面有几条街都是古董店，Cristina Ortega专门经营亚洲艺术品和古董，父女传承近五十年，法国行业排行前100名。因为经常周末过去挑买东西，和她聊天，慢慢成了朋友。Cristia不会中文，我们只能都用非母语的英文，丝毫不影响沟通，她说的我没全懂，我说的她也未必能明白，但两人对答如行云流水，一点不会尴尬。在她的店我常流连忘返，随意的看和把玩，她会非常耐心的给我介绍和讲解，甚至翻查资料，有时高兴了还邀我一起喝杯香槟。

每年她会送我古董嘉年华展的门票，也时常微信或者instagram上和我互动。有一次在她店里我自己看东西，外面进来一位客人，四个彪形大汉站在门口。看她忙着招呼客人，我便悄然离开。晚上她发来一条信息，“知道今天那位是谁吗？”坦白讲，我对外国人有点儿脸盲。“摩洛哥国王，还买了我一件东西。”她不等我回复，就继续说，非常高兴和自豪。上周这位国王自费包机送疫情之下滞留中国人回家，赢得一片掌声，想起我也算和这土豪哥有一面之缘，偷偷暗笑。

自己买的第一块广彩盘，店主介绍这个盘子是埃伦.希区柯克（1835-1909）的旧藏（不是那个悬疑片导演），埃伦的父亲是美国阿拉巴马州首席大法官，叔叔是美国陆军中将。埃伦1860年在中国广州的贸易公司olyphant co.（是当时四个不参与鸦片交易的正规贸易公司之一），这一套广彩盘子应该是埃伦1866年迎娶玛格丽特定制的。1874年埃伦回到美国，做采矿和铁路公司的总裁。1897年出任美国驻俄罗斯大使，先后做了威廉麦金利和西奥多罗斯福总统的内政部长。埃伦有三个女儿，他去世后这套盘子传给了他的大女儿Anne，Anne的老公William Sims是一战时期美国驻欧洲舰队司令。应该是那个时期他们把这一套盘子带到了法国。一整套盘子到他家第四代时候流散被拍卖，被店主Cristina Ortega的父亲获得。150年后，2018年我又把它带回了中国，岁月在它身上留下了些痕迹，故事会继续传承，也许收藏的乐趣就在于此吧。

自己还买过一个康熙花篮纹饰的blue and white porcelain，18世纪在叙利亚用嵌螺钿风格重新装饰过边口。一种可能是为了保护，另一种可能是破损后的巧妙修复，阿拉伯人日常用这种大盘盛手抓羊肉饭。康熙早年官搭民烧，质量不比官窑差，更何况我喜欢这种混搭的风格。大航海前欧洲最早的瓷器都来自十字军东征（说白了就是打仗抢来的），胎如玉质般的青花瓷器只有皇室才配拥有，珍如钻石，贵比黄金。

收藏，是一种心情，是一种快乐，是一种精神寄托，是一段记忆和故事，是对历史的回顾和思考。

(责编：崔越、刘洁妍)
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