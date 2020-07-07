国际观察：中阿合作论坛推动建立新时代中阿命运共同体

中国—阿拉伯国家合作论坛第九届部长级会议召开（图片来源：外交部网站）

中国—阿拉伯国家合作论坛第九届部长级会议于7月6日以视频方式召开。会议由中国国务委员兼外交部长王毅、约旦外交与侨务大臣艾曼·萨法迪共同主持，阿拉伯国家联盟各成员国外交部长及阿盟秘书长艾哈迈德·艾布·盖特出席会议。会议发表了《中国和阿拉伯国家团结抗击新冠肺炎疫情联合声明》、《安曼宣言》和《论坛2020年至2022年行动执行计划》三份成果文件。

自2004年成立以来，中阿合作论坛就被视为双方开展双边对话、加强务实合作的重要平台，为双方凝聚共识、团结互助、加强合作做出贡献，并推动双方建立起新时代的中阿命运共同体。今年的论坛在中阿双方均处于变化和挑战的背景下召开。

数字外交增进中阿互动

本届中阿合作论坛部长级会议以视频方式举行，这是该论坛首次以数字方式召开。通过新媒介进行的外交活动成为新常态，从而加速了外交工作数字化及支持远程会议等新技术的研发进程。数字外交使各国在符合健康隔离政策的同时，仍能继续进行外交活动和国际交流，为各国元首间的通讯联络提供了便利，并作为合理恰当的外交手段增进中阿互动。无疑，未来，数字外交还会为中阿关系带来很多变化，尤其是我们正见证一个数字世界的形成，传统的方式和理念将由此改变，新的方式和理念将更加契合数字革命的逻辑，并更适应新的技术理念和时代变化。

齐心协力抗疫彰显了中阿友谊

“烈火验真金，患难见真情”。

在中阿关系发展新时代，肆虐全球的新冠病毒并未摧毁中阿人民的决心和意志，而是作为中阿历史关系的试金石，成为中阿关系坚实稳固的有力证明。这次战疫中，双方的齐心协力也再次彰显了中阿友谊。在中国出现疫情后，阿拉伯国家迅速向中国人民提供友好帮助，表达与中国人民团结一致对抗病毒的意愿；西亚、北非地区23个国家的领导人通过致函或去电，传达了他们对于中国坚定、明确的支持。

“滴水之恩，涌泉相报”，新冠病毒开始在一些阿拉伯国家扩散后，中国迅速派遣专家组并运送各类医疗援助物资至遭受疫情的阿拉伯国家。与此同时，双方共同反对把疫情政治化、把病毒标签化，并为汇聚全球抗疫力量做出重要贡献。

阿方赞赏中国民族地区政策

一段时间来，新疆饱受极端主义、暴恐活动之害，自治区政府依法采取措施，坚决铲除暴恐犯罪滋生土壤，收到了良好成效，已连续三年多未发生暴恐事件。去年3月，伊斯兰合作组织部长理事会通过决议，赞赏中国在这方面所做的努力。然而，在西方国家打击恐怖主义的双重标准下，美国利用 “东伊运”，举起所谓“信仰自由”的武器对抗中国，并通过了所谓“2020年维吾尔人权政策法案”，这是对新疆人权问题的蓄意诋毁和恶意歪曲。恐怖主义、极端主义是人类社会的共同敌人。阿拉伯各界人士认为，美国此举公然违反国际法和国际关系基本准则，是对中国内政的粗暴干涉。

中方支持阿拉伯国家和平解决危机

另一方面，出于种种原因，阿拉伯世界数十年来一直在政治、经济、社会的动荡不安中生活，导致这一局面的最重要的因素有巴勒斯坦问题。这是中东问题的根源性问题，关系巴勒斯坦等中东各国长治久安和繁荣发展。中国始终认为，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，中国坚定支持巴勒斯坦事业，并始终支持巴勒斯坦人民的合法权益。中方支持巴勒斯坦建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的独立国家。中方将一如既往支持联合国发挥引领作用，支持联合国为实现地区和平稳定做出的努力，并愿与国际社会各方一道，推动巴勒斯坦问题早日实现公正合理持久解决。

除了巴勒斯坦问题，阿拉伯国家长期以来还面临战乱等多重挑战。近日，阿盟秘书长艾布·盖特说：“经过近十年的冲突和动乱，我们应该为阿拉伯问题找到阿拉伯解决方案。我认为，以我们集体的意志，我们有能力达成这一解决方案。”他警告，外部势力发挥了消极作用，加剧了叙利亚、也门、利比亚的冲突，导致冲突时间延长，并衍生出更多战线。盖特认为，是时候让枪声停止了。

对于阿拉伯地区的动荡，中国的态度始终很明确——中方呼吁阿拉伯各国政府寻求合法、和平的方式，维持国家和平稳定，以对话等和平方式，在阿拉伯联盟的框架下解决危机，并坚决反对西方干涉阿拉伯事务，尤其是使用武力的外部干涉。

中阿战略伙伴关系进入新时代

今年中阿合作论坛的召开，对外传递了重大信息：双方将就加强团结合作、捍卫多边主义、在彼此核心利益和重大关切上相互支持及合作，共建新时代中阿命运共同体。阿拉伯国家和中国应当保持互利合作关系，通过共建“一带一路”等关乎阿拉伯国家的多项战略，实现共赢和共同发展。根据中国商务部近期发布的数据，2019年，中国与阿拉伯国家贸易额达2664亿美元，同比增长9%。阿拉伯国家对华出口额达1460亿美元，同比增长4.8%；同期中国对阿拉伯国家出口额达1204亿美元，同比增长14.7%；中国对阿拉伯国家直接投资总额达14.2亿美元，同比增长18.8%，中国企业在阿拉伯国家签订的承包工程合同总额为325亿美元，同比下降8.7%。

在中阿全面战略伙伴关系新时代，中阿合作在经贸往来方面实现了质的飞跃。双方需要通过共同拒绝将恐怖主义与种族或宗教挂钩，加强民间交流，巩固中阿人民友谊和合作关系，共同捍卫多边主义和国际关系基本准则，一起努力推动政治解决地区热点问题，让中东早日恢复和平安宁。

（作者系中国事务和国际问题专家，现供职于人民网阿拉伯文频道，实习生杨婉莹编译）

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